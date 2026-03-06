¿Konnan murió? Tras rumores falsos, confirman que el luchador de AAA sufrió amputación de una pierna

Tras la reciente muerte del pintor, Pedro Friedeberg, durante las últimas horas, el nombre del luchador Konnan volvió a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales luego de que circularan versiones falsas que aseguraban que el histórico gladiador de la lucha libre presuntamente había fallecido. Sin embargo, la información sobre su muerte fue desmentida. Reportes recientes confirmaron que Carlos Santiago Espada, nombre real del luchador de 62 años, no murió. Pero fue sometido a una cirugía de alto riesgo. ¡Le amputaron

¿Konnan murió? Esto se sabe tras los rumores falsos en redes sociales

El rumor falso sobre la supuesta muerte de Konnan comenzó a circular en redes sociales durante la noche del 5 de marzo, cuando distintas publicaciones afirmaron que el luchador se encontraba en una situación crítica de salud. Algunas versiones incluso aseguraban falsamente que el gladiador presuntamente ya había fallecido.

Estas afirmaciones comenzaron a replicarse rápidamente en plataformas digitales, lo que provocó que el nombre del luchador se volviera tendencia entre usuarios que buscaban confirmar si la información era verdadera. ¡Todo fue falso!

Los reportes difundidos posteriormente indicaron que dichas versiones son falsas. La información que se ha confirmado es que el luchador continúa con vida, aunque enfrenta un proceso médico complejo derivado de padecimientos que ha tenido durante varios años.

¿Cómo surgió el rumor sobre la muerte de Konnan?

La mañana del viernes 6 de marzo, el tema tomó mayor fuerza luego de que el luchador Kung Fu Jr realizara una publicación en su cuenta de Facebook en la que aseguró que Konnan presuntamente había fallecido.

En el mensaje compartido en su perfil, Kung Fu Jr escribió:

“En paz descanse este luchador que sepultó parte de la lucha libre mexicana, una porquería de ser humano y mediocridad de este bello deporte, en paz descanse”. Kun Fu Jr.

El texto se difundió rápidamente en redes sociales y generó diversas reacciones entre aficionados al pancracio. Algunos usuarios cuestionaron la veracidad del mensaje, mientras otros pidieron esperar información confirmada por fuentes oficiales.

La relación entre Konnan y Kung Fu Jr ha sido conocida por sus diferencias dentro del ámbito de la lucha libre. El mensaje publicado por este último se volvió viral y contribuyó a que el nombre del líder de la antigua facción “Los gringos Locos” continuara apareciendo entre las búsquedas más realizadas en internet.

Sin embargo, una publicación de la noche del 6 de marzo desmentiría la muerte del luchador.

¿Qué fue lo que en realidad pasó con Konnan y cuál es su estado de salud?

Lo que sí fue confirmado por parte del usuario en la plataforma X @elplanchitas, y retomado por el Diario Record, es que Carlos Santiago Espada conocido, como Konnan, fue sometido a la amputación de una pierna. El procedimiento se habría realizado debido a las complicaciones de salud que el luchador ha enfrentado durante los últimos años.

“El luchador cubano, Carlos Santiago Espada, mejor conocido como ‘Konnan’, acaba de sufrir la amputación de su pierna. Carlos, se encuentra delicado de salud en los Estados Unidos”, se lee.

Además, la cuenta de LVC noticias también detalló:

“Konnan no murió, pero sufre amputación. Puedo confirmar que a Carlos Santiago Espada (62 años) le amputaron una pierna. Desde hace tiempo la estrella de Triple A arrastra problemas de salud que lo tienen en un estado delicado en San Diego, Estados Unidos.” El planchitas

Cabe señalar que Konnan ha hablado en distintas ocasiones sobre los problemas médicos que han afectado su estado físico, entre ellos fallas renales y complicaciones respiratorias. Estas condiciones han sido mencionadas por el propio luchador en entrevistas previas.

Con el paso del tiempo, estas enfermedades han derivado en una situación médica delicada que requirió intervenciones más complejas. De acuerdo con la información confirmada recientemente, una de estas medidas fue la amputación de una de sus extremidades.

El luchador, de 62 años, permanece bajo supervisión médica mientras atraviesa su proceso de recuperación. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud actual ni si ha sido sometido a otra intervención médica. Aunque la noticia generó impacto entre seguidores de la lucha libre, las versiones que circularon sobre su supuesta muerte han sido señaladas como rumores falsos.

