¿No solo Carmen Salinas? Emiliano Aguilar revela qué otras celebridades presuntamente hacían rituales con niños

Sigue la polémica alrededor de la fallecida actriz, Carmen Salinas, luego de que su nombre fuera mencionado en una reciente entrevista, en el que la tacharon de hacer presuntos rituales con niños. Ante esto, Emiliano Aguilar entró en la conversación, y asegura... ¿ya sabía de esto? Te contamos lo que dijo.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Por qué se dice que Carmen Salinas presuntamente hacía rituales con niños?

La polémica en torno a la fallecida actriz, Carmen Salinas, inició cuando Saskia Niño de Rivera difundió en su pódcast Penitencia una entrevista realizada a un recluso identificado como Beto. Durante la conversación, el hombre aseguró que presuntamente llegó a colaborar con “gente de poder”, entre ellas algunas figuras del espectáculo.

Entre ellos, Carmen Salinas, quien, según dijo ‘Beto’, supuestamente le habría solicitado niños para utilizarlos en rituales. Aunque la mayoría de los usuarios en redes sociales desestimó sus declaraciones por considerarlas poco creíbles, hubo quienes cuestionaron el testimonio y pidieron que se investigue más a fondo.

Ante esto, familiares de la actriz, así como el periodista Gabo Cuevas (quien ha afirmado haber sido cercano a la artista) defendieron su memoria, asegurando que era una mujer católica que respetaba otras creencias, pero que jamás haría algo que perjudicara a otra persona.

Este tema ha generado controversia entre internautas, pues mientras algunos aseguran que Carmen Salinas era una persona “de bien”, otros tantos creen que no le sirve de nada mentir a un reo que cumple una condena casi perpetua, por lo que su versión podría ser real.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre los rituales que presuntamente hacía Carmen Salinas?

En su cuenta oficial, Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, compartió un mensaje directo en el que recordó declaraciones pasadas y aseguró que desde hace tiempo había hablado de situaciones similares en la industria del entretenimiento.

Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, no sé nada, wachen lo de Carmelita Salinas, lo que andaba haciendo y no nada más ella. Emiliano Aguilar

El cantante insinuó que existen más celebridades involucradas en prácticas oscuras, aunque no dio nombres concretos ni presentó pruebas. En comentarios de dicho vídeo, muchos están de acuerdo con lo comentado por Emiliano:



“Emiliano está despierto y no tiene miedo”,

“Andrés García dijo lo mismo de Carmen Salinas” y,

“Si es cierto, la mayoría de artistas. Quién los viera”.

@emilianoaguilaroficial SE LOS DIJE 🤷‍♂️PERO PNCHE RAZA DORMIDA LA NETA🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ AHORA QUE VAN A DECIR ,AQUÍ PURAS VERDADES CONMIGO SIEMPRE 🫡🫡🫡🫡🫡 ♬ original sound - Emiliano Aguilar Oficial

¿Cómo ha respondido la familia de Carmen Salinas a los señalamientos?

Durante una conversación con el programa Ventaneando, María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, manifestó su inconformidad por los rumores que han circulado sobre su madre.

Señaló que las acusaciones son completamente falsas y subrayó que la actriz era una mujer profundamente creyente, por lo que consideró ilógico vincularla con prácticas relacionadas con la brujería.

Asimismo, sostuvo que este tipo de señalamientos solo dañan la imagen de la artista:

Estoy algo molesta porque no es posible que usen el nombre de mi madre ya estando ahora sí que con nuestro padre Dios y que hablen tanta estupidez. Hay gente que se lo ha creído. ¿Cómo pueden hablar de una estupidez de que mi mamá trabajara con bebés para hacerles rituales? Todos ustedes sabían quién es mi madre. Estamos aquí para defenderla. María Eugenia Plascencia

Señaló que el nombre de su madre es prácticamente una “marca registrada”, por lo que ya están consultando con abogados para analizar las posibles acciones legales a emprender. Finalmente, afirmó que no desea tener ningún tipo de contacto con Saskia, a quien considera parcialmente responsable de la polémica generada.

