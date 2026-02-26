Gabo Cuevas defiende a Carmen Salinas ante acusaciones que la señalan de hacer rituales con niños

Pese a que próximamente se cumplirán cinco años desde su trágica muerte, el nombre de Carmen Salinas vuelve a ser tendencia a raíz de un testimonio que asegura que, presuntamente, habría hecho rituales con niños, encendiendo así la polémica en redes sociales.

La mayoría de los internautas se mostraron sumamente indignados por estos señalamientos; incluso el periodista Gabo Cuevas se pronunció y no dudó en desmentir todo este escándalo. Esto fue lo que dijo.

Gabo Cuevas / Redes sociales

¿Qué se dijo sobre que Carmen Salinas presuntamente hacía rituales con niños?

Toda la controversia se suscitó por una entrevista que Saskia Niño de Rivera hizo para su pódcast ‘Penitencia’. Y es que la activista tuvo una conversación con un criminal identificado como ‘Beto’, quien, entre otras cosas, habló de su presunto nexo con el mundo artístico.

De acuerdo con su testimonio, supuestamente, tuvo contacto con Carmen Salinas:

“Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas. Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05”, expresó.

Como era de esperarse, las declaraciones causaron mucha molestia en los internautas, principalmente fans de la actriz, quienes no solo desacreditaron el testimonio, sino que también criticaron a Saskia por “faltarle al respeto a la memoria de Salinas”. Cabe destacar que la conversación fue editada para retirar esa parte, según reportan.

Acusan a Carmen Salinas de hacer rituales / Redes sociales

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre las acusaciones contra Carmen Salinas?

En una transmisión en vivo para su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas tocó las serias acusaciones en contra de Carmen Salinas. El también presentador, no dudó en salir a defenderla y desmentir los señalamientos.

Empezó diciendo que estaba muy molesto por toda esta situación, pues Carmen había sido su “madrina” y habían sido muy cercanos hasta el punto de que ella lo había ayudado cuando pasó momentos financieros difíciles.

Afirmó que no se debería creer ciegamente en el testimonio de un criminal y sostuvo que Salinas fue una gran persona que apoyaba a la gente, por lo que no la cree capaz de hacer una cosa tan “horrible”.

“Qué delicado. Está muy fuerte… Es una falsedad, una estupidez; perdón que lo diga. Este personaje, Saskia, ensucia el nombre de una mujer a la que muchas personas quisimos. Ya no tiene voz para defenderse, pero sí tiene voz la gente que la conoció. Fue una mujer que a mí me quiso, me protegió, me aconsejó… Me dio coraje que un sujeto viniera a decir eso. Era la mujer más católica del mundo y se me hace horrible que esta persona diga eso”. Gabo Cuevas

Finalizó diciendo que metía “las manos al fuego” por Salinas y espera que la gente no se crea esta historia: “Meto las manos por la gente que quiero”, indicó.

¿Cómo murió Carmen Salinas?

La muerte de Carmen Salinas se suscitó el pasado 9 de diciembre de 2021. En ese entonces, los familiares lanzaron un comunicado confirmando la noticia.

“Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy, 9 de diciembre de 2021. Agradecemos a todos sus muestras de apoyo y de respeto hacia nuestra familia: así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas”, indicó.

De acuerdo con su sobrino, la famosa había sido hospitalizada semanas antes por un derrame cerebral que le provocó un coma natural.

