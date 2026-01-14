Excolaborador de Venga la alegría asegura que Jorge Salinas lo besó en la boca: “Hay gente muy cochina”

Gabo Cuevas, exreportero de “Venga la alegría”, quien recientemente reveló que Manola Diez presuntamente podría integrarse al equipo de “Venga la alegría: Fin de semana”, compartió un momento incómodo que vivió con Jorge Salinas al inicio de su carrera como periodista.

La anécdota fue detallada durante una transmisión en vivo de “Dulce y picosito”. De acuerdo con el propio Gabo Cuevas, el actor presuntamente lo habría besado en la boca durante un evento de prensa, una situación que, con el paso del tiempo, reconoció como incómoda y fuera de lugar.

Gabo Cuevas reveló que Jorge Salinas lo besó en la boca sin su consentimiento / IG: @gabocuevasc

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre el presunto beso con Jorge Salinas?

Esta tarde, Gabo Cuevas habló sobre las acusaciones hechas por dos mujeres contra Julio Iglesias, quienes aseguran que el cantante habría usado su fama y poder económico presuntamente para abusar de ellas y someterlas a tratos denigrantes.

Al abordar esta delicadas declaraciones contra Julio Iglesias, Gabo Cuevas dijo que muchas veces la gente que es influyente en el medio artístico tiene actitudes reprobables pero a la vez normalizadas por quienes los idolatran por ser famosos.

Incluso él mismo admitió que durante años normalizó una situación inapropiada: en sus inicios como reportero, dijo que Jorge Salinas presuntamente le habría dado un beso en la boca sin su consentimiento.

“A lo mejor se van a reír de mí pero yo me acuerdo que una vez, cuando yo trabajaba para la revista ‘Mi Guía’ y que estaba estaba empezando, me acuerdo perfectamente que Jorge Salinas me besó la boca”, indicó el excolaborador de “Venga la alegría”.

Gabo Cuevas sufrió abuso / IG: @gabocuevasc

¿Cómo es la relación de Gabo Cuevas, excolaborador de Venga la Alegría, y Jorge Salinas tras presunto beso?

“La gente normaliza, pero ese día estaba presentando la novela de Elizabeth Álvarez en el centro nocturno que antes era de los Mascabrothers, que estaba enfrente del World Trade Center”, detalló Gabo Cuevas

Gabo Cuevas comentó que antes se llevaba bien con el actor, pero que actualmente la relación ya no es la misma.

“Ahorita no le caigo bien, pero antes en algún momento creo que le caía bien. No sé si porque estaba chavito, no lo sé. Me agarró porque le pregunté algo de cómo apoyaba y me dio un beso en la boca”, relató.

El periodista reconoció que en ese momento su juventud y la admiración que sentía le impidieron dimensionar lo ocurrido pues hasta se emocionó, pero ahora cree que él actor no debió tomarse esa libertad.

“Hoy te puedo decir que fue una situación muy incómoda, pero en ese momento mi yo pensó: ‘ay, qué emoción, Jorge Salinas’. Creo que a mucha gente le sucede. En esta carrera hay gente muy cochina”, contó.

Recordemos que en 2023, Jorge Salinas protagonizó un momento viral al intentar besar a un reportero en la boca.

Gabo Cuevas acusa a Jorge Salinas de haberle dado un beso en la boca. / IG: @salinasjorgemx

¿Qué polémicas han marcado la relación entre el reportero Gabo Cuevas y el actor Jorge Salinas?

La relación entre Gabo Cuevas y Jorge Salinas no ha estado exenta de tensiones a lo largo de los años. Uno de los episodios más recordados ocurrió en octubre de 2015, cuando el actor reaccionó de manera airada contra el entonces reportero durante un evento público.

El momento se dio en la alfombra roja de la telenovela “Pasión y poder”, a la que Salinas acudió acompañado de Elizabeth Álvarez, quien en ese momento estaba embarazada de sus mellizos. Durante la cobertura, Gabo Cuevas se acercó a la actriz, tocó su vientre y comentó: “qué bonita pancita”.

El gesto no fue bien recibido por el actor. Al percatarse de lo ocurrido, Jorge Salinas perdió la calma y confrontó de inmediato al comunicador, exigiéndole que no tocara a su esposa.

¿Quién es Gabo Cuevas, exreportero de Venga la alegría?

Gabriel mejor conocido como Gabo Cuevas es un reportero de espectáculos mexicano que formó parte durante seis o siete años del programa “Venga la alegría”, de TV Azteca. Su forma de hablar frontal y sin filtros lo llevó en varias ocasiones a verse envuelto en polémicas tanto al aire como fuera del foro.

Su salida del programa ocurrió luego de una denuncia presentada ante la Unidad de Género de TV Azteca. La periodista Patty Cuevas, colaboradora de “Excélsior TV”, lo acusó de violencia y hostigamiento, señalando que recibió comentarios que consideró intimidatorios y agresivos. La denuncia fue pública, se difundió en distintos medios y estuvo acompañada de pruebas, lo que finalmente provocó que el reportero dejara la televisora.

Además de su trabajo como reportero, Gabo Cuevas ha participado en realities como “Survivor México” y “Quiero Cantar”.

