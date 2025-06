Colaborador de ‘Venga la alegría’ acusado de acosar a una reporterá; él se defiende y dice: “Me golpeaste”

El medio del espectáculo vuelve a dar de qué hablar. En esta ocasión, por la guerra de declaraciones entre Gabriel Cuevas, colaborador de ‘Venga la alegría’, y Patty Cuevas, una reportera. Y es que esta última asegura que el también influencer la “acosa”.

Gabo Cuevas / Redes sociales

¿Por qué están acusando a Gabo Cuevas, colaborador de ‘Venga la alegría’, de acoso?

A través de un comunicado para redes sociales, Patty Cuevas sostuvo que Gabo Cuevas ha estado emitiendo malos comentarios sobre ella desde que Cecilia Galliano exhibió que, presuntamente, tiene un romance con un hombre casado.

“Me he visto víctima de acoso, hostigamiento y agresión por parte de Gabriel Cuevas, colaborador de TV Azteca y cuyo comportamiento no sólo ha sido inapropiado, sino también violentamente intimidatorio. Durante los últimos meses, he sido objeto de continuos ataques verbales y sociales por parte de mi agresor, los cuales han afectado gravemente tanto mi trabajo como mi bienestar emocional”, indicó.

De acuerdo con Paty, hace poco se encontró con él en una conferencia de prensa, donde, presuntamente, habría sido víctima de insultos: “Este agresor volvió a dirigirse a mí de manera despectiva y provocadora, reforzando el ambiente de violencia que ha venido generándose luego de las declaraciones de Cecilia Galliano”, indicó.

Debido a esta situación, reportó a Gabriel ante “la Unidad de Género de TV Azteca para que se tomen las medidas pertinentes”, reiterando que los malos comentarios de él y algunos de sus colaboradores la han afecto en su salud.

Comunicado de Patty Cuevas “Como saben, estoy en un proceso de reconstrucción desde hace tiempo, el cual abarca mi salud mental por eventos familiares; físicos, por el derrame cerebral que sufrí y que derivó en una parálisis facial la cual detona en situaciones extremas emocionales, y ahora en mi vida personal, afortunadamente estoy sanando también. A todos gracias, yo, seguiré protegiendo no solo mi integridad, sino también el entorno laboral de todos los periodistas que, como yo, buscan ejercer su labor con dignidad y sin ser objeto de violencia”

¿Qué dijo Gabo Cuevas, colaborador de ‘Venga la alegría’, ante los señalamientos de acoso?

En respuesta a todo esto, Gabo Cuevas publicó varias historias en Instagram para defenderse y decir que Patty Cuevas se estaba haciendo “la victima”, asegurando que ella fue la primera en insultarlo en conversaciones de WhatsApp.

“¿Eres la víctima? Si me insultas. Yo te enfrento de frente, no en un chat. Ojalá tu ansiedad te llevara a ser menos grosera. Me dijiste pe…. y yo te encaré”, expresó.

Tras mostrar una conversación en la que, presuntamente, ella lo llama “gato”, habló del altercado que tuvo con su colega en la conferencia de prensa. Según Gabo, la seguridad del lugar tuvo que intervenir porque lo agredió físicamente.

“La sacaron del Lunario, me dijeron los de seguridad que ha hecho muchas escenas similares. Por ello, quedaron de mandarme el video donde me agrede para que demande. PD: No te voy a demandar, solo te recordaré lo que fuiste para un hombre casado. Acepta lo que eres” Gabo Cuevas

Hasta el momento, Patty Cuevas no se ha pronunciado ante las declaraciones de Gabo Cuevas. No obstante, las redes sociales ya han tomado bandos. Si bien algunos apoyan a Gabo, otros se han solidarizado con la comunicadora.

Gabo Cuevas / Redes sociales

¿Patty Cuevas estuvo con un hombre casado? Esto dijo Cecilia Galliano

A principios de mayo, Cecilia Galliano balconeó a Patty Cuevas durante una conferencia de prensa. Luego de que esta última le hiciera una pregunta incómoda, la celebridad expuso que estaba saliendo con un camarógrafo casado.

“Esto como arrinconarme a algo que, ni siquiera… No me estabas asustando con tus preguntas, porque yo te podría decir algo de tu vida. Yo te podría decir: ‘Tú no eres simpática porque sales con un camarógrafo casado’. ¿Me explicó? Eso yo no te lo vengo a decir. ¿Eso es ser empática? No”, expresó.

En aquel entonces, Patty no mencionó nada al respecto y, hasta el momento, tampoco ha aclarado si realmente está con un hombre casado.

