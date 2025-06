Mamá de Cecilia Galliano estaría delicada de salud; esto es todo lo que se sabe

En medio de la controversia por la ausencia de Cecilia Galliano en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, se reporta que su madre, Martha, estaría enfrentando graves problemas de salud.

Fue justamente Alma Cero, compañera de la argentina en el extinto programa ‘Sabadazo’, quien dio a conocer la noticia y le mandó un mensaje solidario a su gran amiga.

Cecilia Galliano / Redes sociales

Te recomendamos: Cecilia Galliano explota y balconea a reportera; asegura que sale con un casado ¿De quién se trata?

¿Qué enfermedad enfrenta la mamá de Cecilia Galliano?

En un reciente encuentro con la prensa, Rosa María Nogueron, productora de ‘La casa de los famosos México’, encendió las alarmas al comentar que Cecilia Galliano estaba pasando por “momentos difíciles”.

Aunque no dio más detalles, posteriormente Alma Cero mencionó que la mamá de la conductora estaba lidiando con algunas complicaciones de salud.

Alma Cero “Espero que pronto esté bien, creo que es un problema familiar y, me atrevo a decirlo, el tema de su mami”

Si bien no quizo hablar más de la situación, le deseó todo lo mejor a su colega en estos momentos tan complicados. También le mandó un mensaje recordándole que siempre estará para ella en lo que sea que necesite.

“Ceci sabe que está a un mensaje y una llamada de pedir ayuda y lo que ella necesite porque es una hermana para nosotros, es una amiga entrañable, una gran compañera, generosa, amorosa, entregada. Aquí estamos, a un simple mensaje y una llamada, lo que sea, aquí nos tiene, a toda la familia”, puntualizó.

Checa: Cecilia Galliano: Sus hijos toman drástica decisión que la hizo quebrarse: “Me pongo triste”

¿Qué ha dicho Cecilia Galliano sobre su madre?

Hasta el momento, Cecilia Galliano no ha dicho nada sobre la salud de su madre. No obstante, en diversas ocasiones ha dejado ver que ella es una de las personas más importantes de su vida.

Incluso, llegó a decir que uno de sus más grandes temores es perderla, ya que considera que ese sería uno de los peores dolores.

“Ella siempre me da fortaleza. Cuando llego a diciembre la veo más viejita, entonces es un amor que me da ansiedad y siempre todos los años hablamos de ‘qué pasaría si te pasa algo’. Ella tan fuerte así como ‘Sí me pasa algo yo como madre no te debo nada, tú como hija no me debes nada’”, declaró hace algunos meses.

Cecilia Galliano / Redes sociales

¿Por qué Cecilia Galliano no estará en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’?

Hace algunos meses, Cecilia Galliano contó que no estará en la próxima temporada de ‘La casa de los famosos México’ debido a que no llegó a un acuerdo con la producción y no porque Mau Garza pidiera su cabeza, como mucho se llegó a especular.

“No llegamos a un acuerdo, y bueno, pues ya no vamos a estar. A lo mejor si hubiera escuchado ciertas cosas antes, a lo mejor hubiera entendido otras, pero bueno, yo creo que lo que es, es. Y si esta temporada no tiene que ser, por algo será”, indicó.

Aunque dijo que Mau no estuvo involucrado en su salida, sí confesó que, en su momento, él la llegó a insultar.

“Llega un momento, que fue el último programa, que fue después de 10 semanas de ya cansados, pues a Mauricio me manda a saludar a mi mamá… Justo, en ese momento, yo también traía otra cosa personal que es que mi mamá está pasando por un momento de salud muy delicado… Ni siquiera fue nada, dije: ‘Ah’. Y me salí, qué hue… de mandar a chin… a mi madre y eso fue todo”, relató.

Mira: Hijo de Mario Bezares sorprende a Cecilia Galliano, se arrodilla frente a ella con tremenda declaración