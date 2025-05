Cecilia Galliano explota y balconea a reportera; asegura que sale con un casado ¿De quién se trata?

Cecilia Galliano estuvo envuelta en fuertes especulaciones de sostener una relación con un hombre con pareja. Sin embargo, la conductora dejó claro, en diversas ocasiones, que solo disfrutaría de su soltería.

No obstante, la prensa ha insistido en cuestionar a Cecilia Galliano si ha tenido un romance con una figura del medio que tuviera pareja, lo que habría derivado a alguna ruptura, por supuestamente ser “la tercera en discordia”. Situación que la llevó a explotar y exponer algunos ‘trapos sucios’ de los reporteros.

Cecilia Galliano expone a reportera / IG: @ceci_galliano

¿Qué dijo Cecilia Galliano sobre la relación extramarital de una reportera?

En medio de las especulaciones de que Cecilia Galliano será suplida por Wendy Guevara en las post y pre galas de ‘La casa de los famosos México’; llamó la atención que la conductora se mostró verdaderamente incómoda por las preguntas en torno a su vida privada.

En medio de un encuentro con la prensa en una alfombra roja, la conductora, con rostro aparentemente molesto, expresó su sentir ante todas las especulaciones sobre su vida sentimental y destacó que ella tiene muchos amigos en la prensa y sabe muchas más cosas de las cuales sabe que no debe meterse.

“Esto como arrinconarme a algo que, ni siquiera… No me estabas asustando con tus preguntas, porque yo te podría decir algo de tu vida. Yo te podría decir: ‘Tú no eres simpática porque sales con un camarógrafo casado’. ¿Me explicó? Eso yo no te lo vengo a decir. ¿Eso es ser empática? No”. Cecilia Galliano

“Yo soy muy tranquila, soy muy tranquila, pero yo conozco la vida de todos. Ustedes son parte de mí. ¿Me explico? Yo tengo grandes amigos en la prensa… No soy la artista que busca el show porque ustedes me buscan a mí, porque me acosté con un casado. No soy eso, entonces, la agresión de hoy, no estuvo padre. Ojalá que puedan pasar el mensaje”, agregó.

¿Qué dijo la reportera de la alfombra roja tras ser expuesta por Cecilia Galliano?

Aunque Cecilia cerró con la postura de que conoce muy bien cómo es la vida de una figura pública, en ese momento, no estaría dispuesta a tolerar groserías por parte de la prensa.

“Conozco el juego, no quiero jugar cuando tú crees que tienes el poder del micrófono para venir a decirme a mí lo que tengo que hacer”. Cecilia Galliano

En el momento en el que Galliano expuso la situación de una reportera, los demás compañeros reaccionaron con sorpresa. Incluso, algunos replicaron: “Sí está (casado)”.

Después, una reportera tomó la palabra, se desconoce si fue a quién se dirigió Cecilia, y dijo: “Porque, la verdad, pasamos más tiempo entre nosotros que con la familia”.

Como era natural, el video no pasó desapercibido por nadie. Algunos reprobaron la situación, así como otros mencionaron que les hubiera gustado que mostraran el rostro de la reportera que fue exhibida.

Estos fueron algunos comentarios:

“¿Por qué nadie enfocó a la reportera? Así sí muy solidarios”

“Normalicen a los artistas decirle sus verdades a los reporteros a ver si le bajan 2 rayitas”,

“Pero Cecilia es la famosa, no la reportera”,

“Se me hace una falta de respeto que ningún camarógrafo no dio la toma de quién es la reportera”.

Al momento, Cecilia Galliano, ex de Mark Tacher, no ha dado más detalles sobre la persona que expuso en pleno encuentro con la prensa. Sin embargo, dejó claro que no le gustaría hablar de su vida amorosa. Recordemos que en TVNotas reveló que está muy tranquila en su soledad.

Así fue el momento: