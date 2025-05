¿Irina Baeva ya piensa en tener bebé con el ex de Ninel Conde?; así reaccionó a la pregunta

La actriz Irina Baeva, de 32 años, fue captada recientemente por la prensa, en su arribo a la Ciudad de México después de tomar unas vacaciones en Roma. Semanas atrás fue captada cuando salía hacia su viaje, en aquella ocasión, acompañada por el ex de Ninel Conde, con quien se rumora, tiene una relación sentimental.

La actriz rusa está viviendo un momento ‘feliz’, según compartió con la prensa. / Instagram.

¿Irina llegó a Ciudad de México acompañada por el ex de Ninel Conde?

La joven actriz se mostró seria a su llegada al aeropuerto de la CDMX. Compartió que se encuentra muy feliz en su vida privada, y pidió a la prensa que no le hagan cuestionamientos sobre su vida amorosa.

Semanas atrás, Irina fue vista acompañada de un empresario con el que ha sido vinculada sentimentalmente. En aquella ocasión fue él quien pidió que no se les hicieran preguntas sobre su vida privada y pidió a los reporteros que mantuvieran distancia, pues a la pareja la acompañaba el hijo que él tuvo con Ninel Conde.

La joven compartió además que está a nada de lograr su naturalización mexicana. / Instagram.

¿Irina Baeva piensa tener hijos con el ex de Nicel Conde?

Ante la insistencia de los reporteros, Irina se detuvo brevemente para charlar con la prensa. En ese momento, la actriz compartió que se encuentra en detalles para obtener su naturalización como ciudadana mexicana y al hablar sobre su amor por México, un reportero aprovechó para preguntar si está lista para formar una familia mexicana.

Ante la pregunta, Irina se mostró evasiva y dijo: “Ya respondí a eso”.

“¿Pero estás contenta en ese aspecto de tu vida?, cuestionó el reportero. “Sí”, respondió para salir del aeropuerto. La actitud de Irina causó algunos comentarios en redes, pues algunos usuarios creen que se mostró distinta a como se había comportado semanas atrás, cuando abrió su corazón y dijo que había vivido una infidelidad en su pasado.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en el canal de la reportera Berenice Ortiz, vía en la que se compartió el video son:



“Siento que la están manipulando, desde que anda con ya sabemos quien”,

“Pero a nadie le interesa su vida profesional”,

“Ya parece que su novio va a querer tener hijo con ella”,

“Pobre, ella lo gritaría pero se lo prohibieron, se nota”.

La actriz ha sido captada en diversas ocasiones por un reconocido empresario. / Instagram.

Irina Baeva comparte detalles sobre su naturalización como mexicana

Sobre el proceso que lleva para convertirse en una ciudadana mexicana, Irina se mostró más abierta previo a que la cuestionaran sobre la maternidad. Al respecto, Baeva aseguró que se encuentra muy emocionada por convertirse en 100% mexicana y expresó el agradecimiento que siente por México.

“Ya estoy en cuestión de trámites. Falta hacer el proceso como se debe de hacer. Eso es algo que me pone muy contenta. México es un país que me ha recibido desde hace tres años con los brazos abiertos. Me ha dado excelentes oportunidades, una carrera, ya soy mexicana de corazón.”

Aunque cada vez hay más razones para pensar que sí tiene un noviazgo con el famoso empresario y ella afirma estar ‘muy feliz’, lo cierto es que hasta el momento, no ha existido ninguna confirmación de la relación sentimental. ¿Irán en serio o sólo están dejando fluir las cosas?