Irina Baeva comparte “la decisión más importante de su vida” y colapsa las redes

Desde hace varios meses, se ha especulado que Irina Baeva y el exnovio de Ninel Conde, Giovanni Medina, son pareja. Incluso, hace algunos días, la periodista María Luisa Valdés reportó que, supuestamente, ambos se habían casado en Dubai, lugar donde se les captó de viaje recientemente.

Según la comunicadora, un amigo en común de los famosos le contó que habían unido sus vidas en un evento privado. Incluso, mencionó que el propio Giovanni lo habría confirmado con su reacción al preguntarle sobre la supuesta boda.

“Le mandé un mensaje a Giovanni y le pregunté: ‘¿Te casaste?’ Y empezó a responder otras cosas. No me dijo si sí o no. O sea, casi, casi me confirmó que se casó con Irina Baeva. Que sean felices, que les vaya muy bien”, indicó.

Si bien las celebridades no se han pronunciado ante esto, Gustavo Adolfo Infante desmintió la información y señaló que viajaron a Dubai exclusivamente de vacaciones y no para contraer matrimonio.

Irina Baeva y el ex de Ninel Conde / IG: @irinabaeva

¿Irina Baeva lanzó comunicado sobre Giovanni Medina?

Hace algunas horas, la actriz de telenovelas sorprendió a todos sus fans al anunciar que pronto daría una noticia que sería “una de las más importantes de su vida”.

“En unos minutos les voy a compartir una de las decisiones más importantes de mi vida aquí, en mis redes sociales. Muchas gracias, los quiero”

Por supuesto, el mensaje causó muchas especulaciones en redes sociales y la gran mayoría supuso que hablaría sobre su presunta boda con Giovanni Medina o, al menos, su relación amorosa.

Irina Baeva importante decisión / Redes sociales

¿Cuál fue la decisión importante que compartió Irina Baeva?

Para tristeza de muchos, su anuncio no tuvo nada que ver con el ex de Ninel Conde, sino con algo mucho más importante que cambiará su vida para siempre.

La celebridad originaria de Rusia reveló que ya estaba iniciando los trámites para obtener la nacionalidad mexicana, tras haber vivido en el país por 12 años. La noticia la dio a través de un video en Instagram.

Irina Baeva “Porque me abrazaste, porque me has dado lo mejor de ti, por tu gente, porque te quiero, por eso, hoy, he decidido ser parte de México. Hoy he decidido realizar los trámites necesarios para ser mexicana. Muchas gracias”

Si bien las declaraciones de Irina no fueron lo que muchos esperaban, sus fanáticos se mostraron muy contentos por su decisión y le desearon todo lo mejor para que no haya complicaciones en su trámite.

¿Por qué se cree que Irina Baeva y Giovanni Medina son pareja?

Los rumores sobre una presunta relación entre Irina Baeva y Giovanni Medina comenzaron en noviembre del 2024, luego de que se les viera juntos en un evento de la Fórmula 1.

Posteriormente, el periodista Javier Ceriani contó que los habían visto muy contentos en un casino. En tanto que, Gustavo Adolfo Infante aseguró que el entorno del empresario le ha contado que está muy ilusionado con la actriz rusa.

En aquel entonces, Irina sostuvo que Giovanni era solo un “amigo” que la ha apoyado en situaciones complicadas.

“Estás confundiendo los tiempos, Giovanni es un amigo mío, es una persona que conozco hace poco, es un amigo mío, le podría decir así, me ayuda en una situación complicada que tuve que en algún momento les podría platicar”, dijo.

