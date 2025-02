¿Irina Baeva y Giovanni Medina se casaron en los Emiratos Árabes? Esto se sabe

Desde hace varios meses, se ha especulado sobre una posible relación entre la actriz rusa Irina Baeva y el empresario Giovanni Medina. Aunque han sido vistos juntos en diversas ocasiones, ambos han evitado confirmar o desmentir los rumores.

Los nombres de la pareja volvieron a ser tendencia luego de que fueran captados en un viaje de lujo a Dubái.

La periodista María Luisa Valdés informó en su sección Tras los famosos que la supuesta pareja habría contraído matrimonio en un evento privado. “Un amigo regio me envió una imagen de Irina Baeva y Giovanni Medina en la que aparecen junto a Floyd Mayweather Jr.”, reveló Valdés, generando gran expectación.

Irina Baeva y el ex de Ninel Conde vuelve a ser captados juntos / IG: @irinabaeva

¿Giovanni Medina desmintió boda con Irina Baeva?

Para aclarar los rumores, la periodista contactó directamente a Giovanni Medina. Sin embargo, su respuesta fue ambigua: “Le mandé un mensaje a Giovanni y le pregunté: ‘¿Te casaste?’ Y empezó a responder otras cosas. No me dijo si sí o no. O sea, casi, casi me confirmó que se casó con Irina Baeva. Que sean felices, que les vaya muy bien”, comentó María Luisa Valdés.

Hasta el momento, ni la actriz rusa ni el empresario, han hablado al respecto. Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante desmintió la boda.

Gustavo Adolfo Infante desmiente la boda de Irina Baeva y Giovanni Medina

A pesar de los rumores, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que la boda no ocurrió. Durante una emisión de Sale el sol, desmintió las versiones que circulaban en redes sociales y medios de espectáculo.

“Que Irina Baeva se casó con Giovanni Medina en Dubái, eso es lo que están corriendo, lo que están diciendo. Yo tengo la realidad. La confirmación de que no se han casado… No se han casado. Sí fueron de vacaciones juntos, pero no se han casado”, afirmó Infante.

En la misma transmisión, la periodista Ana María Alvarado cuestionó si la actriz y el empresario mantenían una relación sentimental. Infante respondió: “Todo hace indicar que sí. Viajan juntos, o sea, sí, pareja. Si no son novios, son pareja”.

El conductor de espectáculos también agregó: “Sí viajó con ella. Yo entiendo que son pareja, o andan, o algo así, pero no están casados”.

¿Irina Baeva y Giovanni Medina son pareja?

El supuesto romance entre Irina Baeva y Giovanni Medina no es nuevo. En noviembre de 2024, la actriz rusa fue vista en compañía del empresario en Las Vegas. La pareja también fue captada en el Gran Premio de la Fórmula 1 en la misma ciudad, lo que aumentó las sospechas sobre una relación amorosa.

El entonces conductor de Chisme no like, Javier Ceriani, también afirmó haberlos sorprendido en un centro nocturno. Según sus declaraciones, la pareja mostraba una gran complicidad, lo que confirmaba su relación.

Según Gustavo Adolfo Infante, Giovanni Medina estaría “muy enamorado” de la actriz. Sin embargo, aún no han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Hasta el momento, queda esperar si deciden hablar públicamente sobre su relación y si confirman o desmienten su presunto matrimonio en los Emiratos Árabes Unidos.