Ninel Conde ya puede convivir con su hijo, tras acuerdo con su ex, Giovanni Medina

En 2021, Giovanni Medina y Ninel Conde protagonizaron un pleito mediático y legal por la custodia de su hijo, por lo que la cantante no veía al pequeño desde abril de 2020 pese a que las autoridades determinaron que podría tener visitas presenciales con el pequeño siempre y cuando fueran en casa del padre.

Por su parte, Giovanni facilitó las posibilidades para que la famosa madre de su hijo pudiera visitarlo por el bienestar del niño. Entre tantos dimes y diretes en noviembre del mismo año, el hijo de Ninel rechazó convivir con ella, pero días más tarde por fin pudieron convivir y ella le llevó regalos.

En aquella ocasión Giovanni mencionó cómo fue el encuentro entre ambos después de tanto tiempo y dejó claro que su hijo siempre ha creído que puede ver a su mamá cuando quiera. “Tenemos una comunicación muy clara. Por ejemplo, cuando dejamos de ver a Ninel... vivimos relativamente cerca… entonces yo le dije a mi hijo: ‘A ver, a casa de tu mamá nos podemos ir si quieres caminando. La puedes ver cuando tú quieras. En el momento que me digas le hablamos por videollamada’. Entonces yo creo que al tener él eso muy consciente, no lo hizo sentir esa ausencia, que perdón que lo diga, tampoco fue nunca una presencia… A mi gusto no fue una figura presente. Entonces difícilmente extrañas lo que nunca tuviste”, comentó.

Ninel y Giovanni tuvieron enfrentamientos por la custodia de su hijo / Francisco Mancera y Gina Sánchez

Uno de los argumentos de Giovanni para cuidar a su hijo a toda costa era la relación que ‘el Bombón asesino’ tenía con Larry Ramos, quien se supo, se fugó de la cárcel en Estados Unidos.

Respecto al tema, el ex de Ninel dijo a TVNotas a finales de 2021, por qué las convivencias se darían en su casa: “Más que nada por la investigación que está realizando en este momento el FBI en Estados Unidos en contra de Larry Ramos, esposo, pareja, o lo que sea de Ninel, por el delito de fraude; es una situación muy delicada, y por supuesto que nunca expondré a mi hijo”. También le cuestionamos si con el paso del tiempo la actriz podría hacer viajes con el pequeño o pasar más tiempo juntos, a lo que dijo: “Primero que concluyan tres horas y después veremos si pueden salir aunque sea al parque; vamos a ver si realmente podemos llevar esto de la mejor manera”.

Giovanni Medina no quería que su hijo estuviera expuesto por la relación de Ninel / Instagram

Ninel Conde convive con su hijo tras pelea por su custodia

En 2024, Ninel al parecer trató de rehacer su vida lejos de los actos criminales de su ex y se casó con un misterioso hombre. La famosa también dio de qué hablar hace poco tras hacerse retoques estéticos, que muchos dicen que luce irreconocible.

Desde entonces la cantante no ha regresado a México y se dedica a hacer shows en EU, por lo que poco se sabía de la relación que tenía con su hijo menor ya que la custodia la tiene Giovanni Medina.

Respecto a esto, la cantante habló recientemente y dijo en una entrevista: “Es un caballero. Es una persona que hemos podido llegar a un entendimiento al tener comunicación como adultos y bueno, me ha facilitado la manera de poder estar con mi hijo, con mi bebé y poder tener un acercamiento”.

Ninel explicó que ya pudo convivir con su hijo menor

Ninel no quiso ahondar en detalles sobre la tregua con su ex, pero reiteró que ha podido ver a su pequeño: “No te sé decir, no quiero entrar mucho en detalle porque no quiero, ¿cómo te diré? Pues tener algún comentario que se preste a mala interpretación. Lo único que te puedo decir, todo está bien y que doy gracias a Dios que las cosas van fluyendo y que él me ha permitido poder estar con mi hijo”, mencionó con una sonrisa.

En abril de 2024, el hijo que tienen en común sufrió un accidente donde apareció en silla de ruedas y con yeso, por lo que Ninel fue criticada al no mostrar un interés público en el pequeño tras este aparatoso suceso, aunque se desconoce si estuvo al tanto de manera privada con el padre del niño.