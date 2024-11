Irina Baeva rompe el silencio sobre la relación que tiene con Giovanni Medina

Irina Baeva aclaró los rumores que circulaban sobre una supuesta relación con Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde y Geraldine Bazán. En una conversación con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Baeva desmintió los rumores que surgieron tras su presencia en una fiesta en Las Vegas, y dejó claro que está soltera y enfocada en su carrera profesional.

A raíz de un evento social en Las Vegas, varios medios sugirieron que la actriz podría estar iniciando una relación con Giovanni Medina tras ser captada por Javier Ceriani de ‘Chisme no like’ junto al empresario que se rumoró, salió con Geraldine por estas fechas en 2023. Sin embargo, Baeva fue categórica al desmentir estos rumores.

“En este año hemos hablado muchísimo de mi vida personal, y me gustaría decirles: estoy soltera, estoy enfocada en mí, en mi trabajo, en mis proyectos profesionales”, comentó la actriz. Además, aprovechó la oportunidad para hablar sobre su crecimiento personal y profesional. “Este año me retó a muchos escenarios nuevos que yo jamás me esperé que fueran a suceder pero no es nada malo, todo en la vida es aprendizaje, lo estoy tratando de tomar como tal, me estoy enfocando en estar en paz, en estar tranquila, estar trabajando fuera de mi zona de confort”, agregó.

Así los captaron juntos hace unos días / Instagram

¿Irina Baeva molesta con la prensa?

La actriz también se refirió a la invasión de su privacidad, algo con lo que, como figura pública, está acostumbrada, pero que le sigue sorprendiendo. “Sé que a algunos de ustedes les llegó la información en qué vuelo venía, con todos mis datos, el correo y mi número telefónico”, comentó Baeva, haciendo referencia a cómo los medios se han enfocado en conocer cada detalle de su vida, desde sus vuelos hasta su paradero para lograr tener una conversación con ella.

Irina se mostró molesta porque la prensa no respetó su privacidad / Archivo TVNotas

A pesar de la incomodidad que esto le provoca, Baeva aseguró que ha aprendido a aceptar que, como figura pública, estas situaciones son parte de su trabajo. “Está bien, sé que están haciendo su chamba, les agradezco mucho que estén aquí porque a lo largo de este año han estado para mí en ocasiones buenas, malas y difíciles, momentos de mucho éxito, de mucha emoción”, señaló.

Y aunque lo comprende, hizo un llamado a la prensa para que respeten su privacidad. “Sé que ustedes están haciendo su trabajo y desafortunadamente es parte de nuestra chamba, siempre y cuando eso no ponga en riesgo nuestra seguridad y privacidad”, indicó.

¿Cómo reaccionó Geraldine Bazán al saber que habían captado juntos a Irina Baeva y Giovanni Medina?

La actriz Geraldine Bazán no pudo evitar mostrar su sorpresa e incredulidad tras enterarse de que Irina Baeva, ex del padre de sus hijas, estaría saliendo con otro de sus ex, el empresario Giovanni Medina.

Cuando Geraldine fue cuestionada por los medios sobre la supuesta nueva relación entre Irina y Giovanni, la actriz soltó una risa de incredulidad. Con una sonrisa en el rostro, Bazán comentó: “¿A poco? Pues está chistoso, ¿no?”.

