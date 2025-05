¿Ninel Conde teme que Irina Baeva trate mal a su hijo? VIDEO

Hace uno días Ninel Conde reaccionó a la presunta relación entre su ex e Irina Baeva durante una emisión de ‘El gordo y la flaca’. Ahora, en un encuentro con la prensa por la presentación de su nueva canción, Ninel fue cuestionada sobre la relación de Irina y su hijo; ¿teme que trate mal a su hijo? ¿Qué dijo?

Ninel Conde fue cuestionada en ‘El gordo y la flaca’ por la supuesta novia de su ex, la actriz Irina Baeva. / Redes sociales.

¿Qué opina Ninel de su ex y su nueva pareja Irina Baeva?

En su paso por ‘El gordo y la flaca’, Ninel Conde fue cuestionada acerca de la presunta relación que su expareja, Giovanni, mantiene con la actriz y modelo rusa Irina Beva. Al respecto, la intérprete de ‘Bombón asesino’ respondió relajada pero cautelosa evitando dar una opinión sobre la pareja:

“Yo creo que es un tema que no es algo que me corresponde opinar porque ya no está dentro de mi presente él como pareja, pero sí como el padre de mi hijo”. Ninel Conde

Por esta razón, únicamente se limitó a dar su opinión sobre su expareja como padre de su hijo: “Lo que él tiene, pues qué yo te puedo decir… (me dio) lo más valioso en mi vida, que es mi hijo, y que lo tiene a su cuidado, y que lo ha hecho muy bien, y que lo está haciendo un niño súper, súper, pues espectacular”, declaró Ninel.

Ninel Conde fue cuestionada por el presunto romance que hay entre Irina Baeva y Giovanni M. / Redes sociales.

¿Ninel Conde teme que Irina Baeva maltrate a su hijo?

En la presentación de su nueva canción ‘Báilame lento’ junto a Nacho, Ninel Conde habló con los medios sobre diferentes temas, pero inevitablemente volvió a ser interrogada sobre la nueva pareja de su ex, Giovanni, según lo observado en un video difundido por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz.

La actriz de ‘Fuego en la sangre’ fue cuestionada por un reportero que señaló que recientemente su hijo fue captado junto a Irina y su padre, y vieron que la modelo lo trataba muy bien. Ninel, una vez más se mantuvo al margen para evitar cualquier malentendido:

“No corazón, yo no tengo mensaje al respecto, ahorita estoy superconcentrada en esto y mi vida personal la manejo en los lugares que la tenga que manejar, no enfrente de las cámaras. A ustedes los amo, los adoro y les cuento de los proyectos musicales, actuación, de lo que quieran, chismeamos de pronto, pero, cuestiones que tengan que ver con mi hijo las guardo para mí”, sentenció Ninel Conde.

¿Por qué Ninel Conde no habla de su vida personal con la prensa?

Ante las negativas por parte de Ninel Conde para hablar sobre aspectos de su vida privada, en la misma entrevista por su nueva canción, una reportera hizo hincapié en si había algún incidente en particular o “punto de quiebre” en su relación con la prensa para no querer compartir su vida personal. La cantante de ‘Callados’ señaló no recordar la última situación, pero sí dijo que fueron muchas ocasiones:

“Uno la pasa difícil cuando eres figura pública. No es fácil y pues sufres, sufres como persona y sufres como figura pública, entonces cuando se juntan los dos sufrimientos es más difícil”.

Cabe recordar que uno de los recientes incidentes con la prensa que no la involucraron directamente a ella, pero sí a su hijo, fue el encontronazo que su ex, el empresario Giovanni, protagonizó con los medios en un aeropuerto. La actriz quedó especialmente molesta y consternada porque su hijo estuvo de por medio y su exposición a los medios de comunicación es algo que le preocupa:

“Esas cuestiones que le pasaron en el aeropuerto, coincidimos él (Giovanni), como su padre, yo, como mamá, que no estuvo nada bonito que pues, que el niño, estuvo en medio de todo eso”.

Al final, Ninel confesó que necesitó diferentes cosas para sobrellevar los malentendidos con la prensa: “porque a veces uno dice, no quiero saber más del medio, no quiero saber porque a veces es muy cruel; estás pasando situaciones dolorosas y pues obviamente ustedes hacen su trabajo, pero es como meter el dedo en llaga y es muy difícil”, concluyó Ninel Conde.

Ninel Conde / FB: Ninel Conde

Ninel Conde volvió a la música

Durante sus últimos encuentros con la prensa Ninel Conde a promocionado su nueva canción ‘Báilame lento’ en la cual colabora junto al cantante y compositor venezolano Nacho. Ambos artistas coincidieron en la admiración mutua, por lo que estuvieron más que felices de hacer equipo.

Ninel ya prepara coreografía para el próximo trend de baile de ‘Bailame lento’, para repetir el éxito de su canción ‘Bombón asesino’, que a más de 20 años sigue vigente y bastante viral incluso en redes.

La actriz tiene en mente retomar su carrera musical aprovechando este nuevo arranque, colaborando nuevamente con Nacho y quizá otros artista. Por otro lado, se sigue rumoreando que Ninel Conde podría estar en ‘La casa de los famosos México 2025', pero ella no ha confirmado nada, pues sólo sigue en pláticas.