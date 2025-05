Ninel Conde quiere hacer música cristiana y hasta invitó a Thalía a colaborar con ella ¿Ya respondió?

Ninel Conde, quien en los últimos años ha dado mucho de qué hablar por su rostro, sorprendió a todos al anunciar que tenía deseos de incursionar en la música cristiana, en colaboración con Thalía.

La noticia dio mucho de qué hablar, pues sus canciones se han caracterizado por hablar sobre el amor y la sensualidad de la mujer. Incluso, tanto en sus videoclips como en sus presentaciones en vivo, ha usado outfits que favorecen su figura.

Te podría interesar: Ex de Ninel Conde se disculpa con medios y habla como nunca antes de Irina Baeva y Geraldine Bazán; esto dijo

Luego de confesar que un ex la violentaba, Ninel Conde, en un reciente encuentro con los medios reveló que quiere hacer música cristiana como una forma de agradecerle a Dios por todas las bendiciones que le ha dado a lo largo de su vida.

La llamada ‘Bombón asesino’ contó que quiere incursionar en este género a lado de Thalía, quien, si bien su música va más orientada al romance, es una persona creyente.

“La verdad que me encantaría grabar música cristiana. De hecho, ya le lancé por ahí a Thalía que la amo y la adoro y le dije: ‘cuando te nazca del corazón hagamos algo para nuestro Padre’”, expresó con mucha emoción.

Checa: Alejandra Guzmán lanza fuerte mensaje contra Ninel Conde: “Se robó mucho dinero”

De acuerdo con la actriz, la hermana de Laura Zapata no solo habría aceptado la propuesta, también le comentó que, en cuando tuviera tiempo, se reunirá con ella en Estados Unidos para planear bien su colaboración.

Ninel Conde

“(Me dijo) Que, cuando estuviera en Miami, nos juntábamos y platicábamos, porque yo le dije ‘quiero que cantemos algo lindo, la experiencia de las mujeres, pues de las cosas que yo he vivido’. Me dijo ‘claro, cuando esté allá, platicámos y me cuentas’”