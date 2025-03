Ninel Conde revela haber sido violentada por una expareja durante 4 años: “Me golpeaba”

Ninel Conde revela el infierno que vivió en una relación abusiva, durante la conferencia ‘Rompe el miedo y triunfa’ de Adriana Gallardo en Los Ángeles, donde coincidió con Wendy Guevara. ‘El bombón asesino’ se sinceró sobre una de las experiencias más dolorosas de su vida: la violencia física y emocional que sufrió a manos de una expareja durante cuatro años.

Ninel Conde confiesa los maltratos que sufrió por parte de su ex

De acuerdo con ‘Sale el sol’, el evento tomó un giro inesperado cuando la cantante confesó por primera vez la cruda realidad que vivió.

“Yo viví violencia física. A mí me pegaban. A mí me golpeaban y yo nunca lo había dicho. Es algo que lo estoy diciendo ahora acá contigo”. Ninel Conde

Ninel Conde detalló los abusos que soportó por parte de una expareja y describió episodios de extrema agresión.

“Me ahor... Me arrancaban la ropa. Me quem...n una Biblia enfrente de mí. Fue algo muy traumático”. Ninel Conde

Pese a estas situaciones, la artista confiesa que no terminó la relación de inmediato, pues creía que su agresor podía cambiar.

“Se los cuento porque ahora me arrepiento de haberme aguantado tanto tiempo, pensando que esa persona iba a cambiar, porque después de que venía un episodio de violencia, venían las lágrimas. Venía el arrepentimiento, el ‘Perdóname’, las rodillas, ‘Me voy a mat... si no me perdonas’”. Ninel Conde

Ninel Conde lanza advertencia a otras mujeres sobre hombres violentos

Conde advirtió sobre los peligros de permanecer en relaciones abusivas y el ciclo de violencia que se repite una y otra vez.

“Un hombre que te levanta la mano una vez lo va a volver a hacer. El hombre tóxico contamina a la pareja y no te das cuenta. Estás en un círculo vicioso y ya cuando ves, no puedes salir de ahí", aseguró.

Admitió que le tomó cuatro años reunir la fuerza para dejar esa relación. “Tardé 4 años en salir de ahí. Estaba enferma de codependencia”.

Ninel Conde: ¿Cómo logró salir de una relación violenta?

Finalmente, la cantante logró liberarse, aunque reconoce que la forma en que lo hizo no fue la ideal.

“En una de esas 400 veces que terminábamos, llegó otra persona y me empezó a hacer sentir bien. Me trataba divino. Yo decía: '¿Qué es esto? Esto está padre. No sabía que se sentía tan padre’. Y así fue como ya no volví. Tampoco estaba sana y tampoco fue lo correcto, pero en su momento me ayudó a salir de esta relación tan terrible”, concluyó.

Con su testimonio, Ninel Conde espera inspirar a otras mujeres a reconocer los signos de la violencia doméstica y encontrar la fuerza para salir de situaciones abusivas antes de que sea demasiado tarde.

¿Quién golpeó a Ninel Conde?

A lo largo de su carrera, Ninel Conde ha sido una figura destacada en el mundo del entretenimiento, no solo por su talento y belleza, sino también por su intensa vida amorosa. La cantante y actriz se ha casado varias veces: entre ellos, Ari Telch, y Giovanni . Además, ha tenido relaciones sentimentales con otras figuras del medio artístico, incluyendo a José Manuel Figueroa y Larry Ramos. A principios de 2024, se reportó que Ninel había contraído matrimonio en secreto con José Ángel González, un empresario 17 años menor que ella.

A pesar de su historial amoroso, Ninel Conde ha preferido mantener en privado el nombre de la expareja que la agredió físicamente durante su relación, tal como lo reveló en una emotiva confesión. La cantante habló abiertamente sobre el abuso que sufrió, describiendo situaciones desgarradoras sin revelar la identidad del agresor.

