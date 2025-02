Giovanni, empresario y supuesto novio de Irina Baeva reacciona contundente ante rumores sobre su romance

Desde hace varios meses, la posibilidad de una relación entre la actriz rusa Irina Baeva y el empresario Giovanni, ex de Ninel Conde ha estado en el aire. A pesar de ser vistos juntos en diversas ocasiones, ambos han optado por no confirmar ni desmentir los rumores que rodean su vínculo.

En noviembre de 2024, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que, según el círculo cercano a Medina, el empresario estaba “muy enamorado de la actriz”.

Recientemente, surgieron informaciones de que Irina y Giovanni habrían contraído matrimonio en un evento privado en Dubái. Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante se encargó de desmentir esta noticia, asegurando que tenía fuentes confiables que confirmaban que solo habían estado de vacaciones.

Mira: Ninel Conde se haría una nueva cirugía en el rostro ¡Sigue harta de las críticas!

Durante una emisión de ‘Sale el sol’, Infante aclaró:

“Que Irina Baeva se casó con Giovanni... en Dubái. Eso es lo que están corriendo, lo que están diciendo. Yo tengo la realidad. La confirmación de que no se han casado. No se han casado. Sí fueron de vacaciones juntos, pero no se han casado”. Gustavo Adolfo Infante

En la misma transmisión, la periodista Ana María Alvarado cuestionó la naturaleza de la relación entre la actriz y el empresario. Infante respondió:

“Todo hace indicar que sí. Viajan juntos, o sea, sí, pareja. Si no son novios, son pareja”. Además, añadió: “Sí viajó con ella. Yo entiendo que son pareja, o andan, o algo así, pero no están casados”. Gustavo Adolfo Infante

El empresario Giovanni responde a las preguntas sobre su relación con Irina Baeva

El empresario y político fue interrogado por People sobre su supuesta relación con Irina Baeva. Aunque Medina evitó dar una respuesta clara, lanzó un mensaje a la prensa:

“El Presidente Benito Juárez decía, entre otras cosas, que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’, y aprovecho este importante espacio para pedir a mis amigos reporteras y reporteros de espectáculos, respeto a mi decisión de mantener mi vida personal en el hermetismo que el derecho y la ley vigente en mi país me da oportunidad.

Hago este llamado al respeto y al civismo; así mismo, reservo mi derecho a acudir a las autoridades competentes en caso de que una persona física o moral vulnere mis derechos o los de mi menor hijo, ya que vivimos en un país de leyes en el que todos los días se lucha por hacer valer el estado de derecho”.

Mira: Irina Baeva se despide temporalmente de México y se va a Rusia por importante motivo: “Me voy a mis tierras”

Irina Baeva inicia trámites para obtener la nacionalidad mexicana

Por otro lado, la actriz rusa Irina Baeva anunció recientemente que está en proceso de obtener la nacionalidad mexicana tras haber residido en el país durante 12 años.

Esta noticia la compartió a través de un video en Instagram, donde expresó: “Porque me abrazaste, porque me has dado lo mejor de ti, por tu gente, porque te quiero, por eso, hoy, he decidido ser parte de México. Hoy he decidido realizar los trámites necesarios para ser mexicana. Muchas gracias”.

Mira: Irina Baeva reacciona a las críticas que reciben Ángela Aguilar y Karla Panini