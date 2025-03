Wendy Guevara niega foto a Ninel Conde y pide que la saquen del evento ¿Enemistad a la vista?

El reciente encuentro entre Wendy Guevara y Ninel Conde ha dado mucho de qué hablar. La ganadora de La casa de los famosos México y conductora en ‘Desiguales’ en Telemundo, decidió no tomarse una fotografía con la cantante, lo que generó especulaciones sobre una posible rivalidad.

El momento quedó registrado en video y se volvió viral rápidamente, provocando todo tipo de reacciones entre los seguidores de ambas celebridades. ¿Hay enemistad?

¿Por qué Wendy Guevara no quiso una foto con Ninel Conde?

Durante un evento público, Ninel Conde se acercó a Wendy Guevara para pedirle una fotografía. Sin embargo, para sorpresa de todos, la influencer rechazó la petición y pidió en tono de broma que la sacaran del lugar. “Ni siquiera la conozco”, dijo Wendy, desatando las risas de sus acompañantes.

Aunque algunos interpretaron el gesto como un desprecio genuino, el momento formaba parte de una broma grabada para redes sociales. A pesar de la naturaleza humorística del video, las palabras de Ninel Conde no pasaron desapercibidas, ya que respondió: “Qué per..a, qué mala onda, es que así se vuelven”, lo que muchos interpretaron como un comentario auténtico de molestia.

Este inesperado intercambio provocó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde los fans de Wendy celebraron su actitud y la consideraron una forma de “venganza” por un episodio ocurrido años atrás.

¿Qué pasó entre Wendy Guevara y Ninel Conde hace tiempo?

El origen de este aparente desencuentro se remonta a los primeros días de Wendy Guevara en el mundo del espectáculo. En una entrevista para el programa de Karime Pindter, la influencer recordó una experiencia incómoda con Ninel Conde en una alfombra roja.

Según el relato de Wendy, cuando aún era poco conocida, se acercó a Ninel para pedirle una fotografía. No obstante, la actriz se negó a acceder a su solicitud, dejándola con una sensación de rechazo. En ese momento, Wendy creyó que la negativa se debía a que Ninel no la reconocía o que, quizás, su apariencia sencilla no fue del agrado de la cantante.

Wendy explicó que, debido a sus limitaciones económicas, asistió al evento con un vestido modesto, lo que la hizo sentir menospreciada. Años después, ya convertida en una figura destacada del entretenimiento, Wendy tuvo la oportunidad de cambiar los papeles con su respuesta a Ninel Conde.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al video de Wendy y Ninel?

El video del encuentro entre Wendy Guevara y Ninel Conde no tardó en hacerse viral, acumulando miles de vistas y comentarios. Los seguidores de Wendy aplaudieron su decisión de no tomarse la foto, considerándola un acto de “justicia” por el trato que recibió en el pasado.

Incluso Ninel Conde reconoció que Wendy se había empoderado dejando ver que entre ellas, no hay más que una buena amistad.