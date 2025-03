Wendy Guevara defiende a Aleska ‘N’ de las críticas por su detención y hace importante exigencia

La detención de Aleska ‘N’, tras su salida de ‘La casa de los famosos All-stars’, sigue dando mucho de qué hablar, generando muchas opiniones divididas en redes sociales. Si bien algunos usuarios se han solidarizado con ella, otros no han dudado en burlarse y hasta decir que “se lo merece”.

Incluso, diversas celebridades como Cristina Porta, Maripily Rivera y Clovis Nienow, quien es exnovio de la modelo, han dado sus contundentes opiniones sobre el asunto, generando aún más debate entre los internautas.

Otra famosa que reaccionó al tema fue Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos México’. Durante una reciente transmisión en redes sociales, la creadora de contenido dio su postura sobre la situación de su colega y aprovechó para hacer una petición importante a sus seguidores.

Te recomendamos: Cristina Porta reacciona a la eliminación, detención y vinculación a proceso de Aleska N ¿Se alegra?

Tras ser cuestionada sobre si ya sabía sobre la detención y posterior liberación de Aleska ‘N’, la exintegrante del ‘team Infierno’ reconoció estar preocupada por la venezolana, pues considera que vivió una “humillación”.

Sin mencionar si cree o no en su inocencia, Wendy sostuvo que los medios no debieron grabar el momento de su arresto, ya que era un asunto bastante serio.

“Cuando es un tema tan delicado como esto de que te lleven presa, pues no está padre que te pasen estas cosas, a nadie. No está padre que estén haciendo eso, que vayan y te graben. Hay que tener un poquito de empatía con la gente. (Dicen) ‘Ay, sí, ya se la van a llevar presa’. Acaba de salir de La casa, grábenle ahí. Nadie se merece ese tipo de humillación”, manifestó.

Te podría interesar: Niurka Marcos habría predicho la detención de Aleska N tras su salida de ‘La casa de los famosos All-stars’

La también actriz le exigió a su público que fueran más sensibles a la situación de Aleska y dejaran de burlarse de ella con la excusa de que se “lo merece” por las acciones controversiales que realizó en ‘La casa de los famosos All-stars’, tal como lo fue su aparente romance con Luca Onestini.

Wendy le recordó a su público que la joven ya había salido del reality, el cual, al final del día, “solo es un juego”, por lo que la gente no debe “engancharse”.

Wendy Guevara

“Yo vi muchos comentarios de gente que no sé donde tiene la cabeza, gente que no tiene sentimientos. Una cosa es el juego y otra cosa es decir: ‘Qué bueno porque no sé quién tu patrona y te aguantas’. O sea, ya salió del juego. Esto es la vida real”