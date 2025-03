¡A Adamari López no le caería bien Wendy Guevara! Sería rechazada por sus compañeras en programa

Tras dejar su exclusividad con Televisa para probar suerte en Estados Unidos, Wendy Guevara se integró al programa internacional ‘Desiguales’. Sin embargo, su llegada al programa no ha sido bien recibida por algunas de sus compañeras, según información revelada por la periodista Inés Moreno.

¿Qué está pasando con Wendy Guevara en su nuevo programa, ‘Desiguales’?

‘Desiguales’ es un programa donde cinco mujeres de distintas generaciones y culturas comparten sus experiencias y puntos de vista sobre temas actuales. El elenco está conformado por Adamari López, Amara ‘la Negra’, Karina Banda, Nancy Álvarez y Wendy Guevara.

Según reveló Inés Moreno en su canal de YouTube, Wendy no se ha sentido del todo cómoda en el programa y su relación con algunas compañeras no es la mejor.

Puedes ver: Wendy Guevara defiende a Aleska ‘N’ de las críticas por su detención y hace importante exigencia

Wendy Guevara se fue de Televisa para irse a EU / Instagram

“No se acaba de hallar… Wendy Guevara está en el programa que se llama ‘Desiguales’, con varias señoras ahí y ya se está hablando de que no está en su elemento”, comentó.

¿Adamari López está en contra de Wendy Guevara?

Uno de los rumores más fuertes señala que Adamari López habría expresado su incomodidad con la presencia de Wendy en el programa.

“Corren rumores de que Adamari López ha estado comentando en radio pasillo que ella no está a gusto con el trato, que se siente incómoda por el nivel que tiene Wendy, que es muy ella, cosa que no le agrada mucho a Adamari. Se está hablando de que dice que ella no se halla con ese nivel”, indicó.

El experto en entretenimiento Emilio Morales también se sumó a la conversación y señaló que podría haber una actitud de rechazo hacia la influencer mexicana. “Siento que me la están peluseando, entre que no se halla, no es lo de ella y sí le están imponiendo, siento que la tele es el medio más envidiosillo… la están mal mirando, la están peluseando, hasta discriminación siento que le están haciendo”, dijo.

Mira: Adamari López confiesa que no está bien de salud y pide ayuda a sus seguidores

Adamari López no estaría contenta con Wendy Guevara / Instagram: @adamarilopez

Morales subrayó que el éxito de Wendy Guevara radica en su naturalidad, y cualquier comentario sobre su “nivel” en el programa podría considerarse discriminatorio.

“Hablar de nivel es pelusear y es discriminar porque el éxito de Wendy tanto en redes como en lo que ha hecho es ese, es ser natural”, agregó.

¿Quién es Adamari López y quién es Wendy Guevara?

Adamari López es una reconocida actriz y presentadora puertorriqueña con una amplia trayectoria en la televisión. Ha participado en telenovelas como ‘Amigas y rivales’, ‘Mujer de madera’ y ‘Alma de hierro’. Además, fue conductora de ‘Un nuevo día’ en Telemundo durante más de una década, hasta su salida en 2022.

Por su parte, Wendy Guevara se convirtió en una de las figuras más queridas del entretenimiento tras ganar ‘La casa de los famosos México’ en 2023, lo que le abrió las puertas de la televisión internacional.

Hasta el momento, ninguna de las conductoras de ‘Desiguales’ ha hecho declaraciones oficiales sobre la supuesta tensión que existe en el programa.

Checa: Wendy Guevara lanza su perfume y le preguntan si es para hombre o mujer