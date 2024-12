Wendy Guevara abandona su exclusividad con Televisa y regala sus cosas

Wendy Guevara, una de las figuras más populares surgidas de ‘La casa de los famosos México’, ha tomado una decisión importante sobre su futuro profesional y personal.

La influencer, quien firmó un contrato de exclusividad con Televisa tras su éxito en el reality show, compartió en redes sociales, que no continuará recibiendo el pago mensual que estipulaba dicho contrato. La noticia sorprendió a sus seguidores, pero Wendy aclaró que la decisión fue tomada por ella misma, junto a su mánager, Joel, para que fuera lo mejor para sus intereses.

Mira: Wendy Guevara cambia de look ¿en honor a Silvia Pinal?

Wendy compartió algunos planes para 2025 ¡y se irá de México! / Instagram

¿Wendy Guevara se despide de Televisa?: “Vimos lo que más me conviene”

Aunque Wendy Guevara ya no estará bajo un contrato de exclusividad con Televisa, aseguró que su relación con la televisora sigue siendo excelente. La influencer reveló que decidió finalizar el acuerdo antes de tiempo debido a que ha recibido ofertas atractivas de otras plataformas. A pesar de esto, Wendy aclaró que no está considerando cambiarse a otra televisora, sino que continuará colaborando con Televisa cuando sea invitada.

“No me voy a ir a otra televisora, ahorita no hemos pensado eso, pero las propuestas que nos han hecho las plataformas están súper chingon4s, y vimos lo que más me conviene”, explicó Wendy durante una transmisión en vivo. Además, agregó que todo se resolvió en buenos términos con los ejecutivos de Televisa, quienes han sido “super lindos” y con quienes dice, mantiene una relación cordial.

Lo que no precisó Guevara es si tuvo que pagar alguna penalización por terminar su contrato con Televisa antes de tiempo.

Puedes ver: Wendy Guevara responde a Alfredo Adame tras polémico mensaje por el ‘Día del Hombre’

Wendy regalará sus pertenencias cuando deje de vivir con Nicola y Agustín

En cuanto a su vida personal, Wendy Guevara también compartió con sus seguidores que en breve dejará la casa que compartía con sus amigos, Nicola Porcella y Agustín Fernández.

Wendy indicó que decidió regalar parte de sus pertenencias, como una pantalla, sus burós, cabecera y otros detalles decorativos, a sus amigos cuando deje la casa.

A pesar de mudarse, Wendy comentó que la relación con Nicola sigue siendo excelente, y reveló que le preparará una habitación para él y su familia cuando decida visitarla en su nuevo hogar.

Checa: Agustín Fernández habría expuesto a Nicola Porcella ¿Exhibió momento incómodo en vivo? VIDEO

Nicola, Wendy y Agustín dejarán de vivir juntos en los próximos días / Instagram

¿Wendy Guevara se va de México?: Sus planes para 2025

Por último, Wendy compartió que luego de remodelar su casa en León, Guanajuato, se dijo lista para mudarse a su tierra natal. Es decir, la influencer dejará CDMX para regresar a León, la ciudad que la vio crecer y que marcó el inicio de su carrera en redes sociales.

Aunque Wendy se mudará a León para finales de 2024, su aventura no termina ahí. La influencer reveló que tiene planes de mudarse a Estados Unidos durante unos meses a principios de 2025, lo que abrirá la puerta a nuevos proyectos en el extranjero. Sin embargo, Wendy prometió a sus seguidores que, aunque se enfoque en estos nuevos proyectos, no abandonará sus redes sociales y continuará compartiendo su vida a través de sus plataformas digitales como lo ha hecho.