Wendy Guevara responde a Alfredo Adame tras polémico mensaje por el ‘Día del Hombre’

El pasado 19 de noviembre, con motivo del Día internacional del hombre, Alfredo Adame volvió a ser el centro de la controversia al compartir en su cuenta de Facebook una imagen de Wendy Guevara acompañada del mensaje: "¡Felicidades a todos los varones!”.

Este gesto, claramente dirigido a Wendy, quien se identifica como una mujer trans, generó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos seguidores de Adame vieron la publicación como una broma, muchos otros condenaron su actitud, calificándola de transfóbica.

La publicación no tardó en viralizarse, dividiendo opiniones entre quienes apoyaron a Adame y quienes defendieron a Wendy Guevara. Los mensajes de apoyo hacia la influencer se multiplicaron, destacando su autenticidad y carisma.

En un reciente encuentro con la prensa, Wendy Guevara demostró que su sentido del humor sigue siendo su mejor herramienta para enfrentar las críticas. Al ser cuestionada sobre el comentario de Alfredo Adame, la influencer respondió con tranquilidad:

Wendy Guevara

“No me da coraje ni nada, me da mucha risa porque con eso yo siempre he jugado. Yo nunca he dicho que soy una mujer, soy una chica transexual con mi órgano reproductor masculino y mis pechos que me puse porque puedo. No me ofende que digan feliz Día del Hombre”.