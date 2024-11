Alfredo Adame felicitó a Wendy Guevara el Día del Hombre con un polémico mensaje

La pelea entre Wendy Guevara y el controvertido Alfredo Adame parece que está lejos de terminar. En esta ocasión, el actor aprovechó el Día Internacional del Hombre que se celebró el pasado 19 de noviembre, para lanzar una nueva provocación hacia la influencer, usando una foto de Wendy Guevara junto con un mensaje que ha desatado furiosas reacciones en redes sociales.

La polémica publicación de Alfredo Adame hacia Wendy Guevara

A través de Facebook, Adame compartió una imagen de Wendy Guevara acompañada del mensaje: "¡Felicidades a todos los varones!”

Este gesto, claramente dirigido a Wendy, quien se identifica como mujer trans, generó una ola de reacciones en redes. Mientras algunos seguidores de Adame tomaron la publicación como una broma, muchos otros se mostraron indignados, especialmente aquellos que defienden a Wendy Guevara. La publicación de Adame rápidamente se hizo viral, y los usuarios llenaron las redes de comentarios.

Hubo opiniones divididas entre los que se burlaban de la situación y los que apoyaban a la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

¿Qué opina Wendy Guevara del mensaje de Adame?

Aunque Wendy no ha hecho ninguna declaración pública sobre la polémica publicación de Adame, se sabe que la influencer se encuentra actualmente en León, Guanajuato, donde participó en actividades para conmemorar el Día de la Remembranza Trans que se celebra el 20 de noviembre, en honor a Rita Hester, una mujer trans que fue víctima de transfobia y asesinada en 1998, por lo que este evento se celebra para visibilizar la violencia y discriminación hacia la comunidad trans.

¿Por qué Alfredo Adame y Wendy Guevara están peleados?

La tensión entre Alfredo Adame y Wendy Guevara no es nueva. La pelea entre ambos comenzó a principios de este año, cuando el actor se refirió públicamente a Wendy de manera despectiva, negando su identidad de género y atacando su talento. En una entrevista, Adame llegó a decir que Wendy “era hombre” y que “no tenía talento”, un comentario que fue ampliamente criticado en las redes. Además, Adame aseguró: “A la naturaleza no se le engaña”, pese a que se ha dicho “aliado” de la comunidad LGBT.

Las declaraciones de Adame encendieron la ira de Wendy Guevara, quien respondió con humor: “Ando dando contenido y sin estar en la casa (LCDLF) así es, la que no tiene talento ni así tiene mucho éxito. Tengo el talento de hacer que varias gentes comenten cosas de mi vida y de mí”.

Han intercambiado ofensas verbales entre ellos / Instagram

Además, los comentarios de Adame provocaron una rivalidad con Cristina Porta en ‘La casa de los famosos’ debido a que la española defendía a Wendy, pero el actor argumentaba que esa “bronca” no tenía nada que ver con ella y le pedía no meterse en asuntos que no la involucraban.

Desde entonces, Wendy y Adame han protagonizado ataques verbales entre ellos. Sin embargo, Wendy Guevara ya evitó responder directamente a la nueva provocación de Adame, centrando su atención en otros asuntos que tienen que ver con su carrera en los medios.

