Los 50: Alfredo Adame protagoniza momento romántico con el exnovio de Niurka Marcos

La segunda temporada de ‘Los 50’ ya comenzó. Tal y como su nombre lo indica, este reality reúne a 50 celebridades que compiten en diversos retos físicos y mentales para intentar ganar el premio final de 350 mil dólares.

La nueva edición del show promete mucho, pues cuenta con la participación de famosos como Alfredo Adame, Romina Marcos, Leslie Gallardo y Aleida Núñez, entre otros.

Durante su primer día de estreno, Alfredo, muy fiel a su estilo, dio mucho de qué hablar al protagonizar un momento romántico con un exnovio de Niurka Marcos.

Así fue el momento romántico entre Alfredo Adame y el ex de Niurka

A su llegada a la hacienda donde estarán aislados durante varias semanas, los famosos se reunieron en el jardín para presentarse. Lo que inició como una junta para “conocerse mejor”, terminó en un pequeño festejo.

En medio de risas y aplausos, Eduardo Antonio ‘el Divo’, quien en 2009 inició un romance que duró dos años con Niurka, se subió a una especie de “escenario” y comenzó a bailar frente a todos.

Al ver esto, Alfredo también se acercó al cubano y, para sorpresa de todos, le plantó un beso en los labios, provocando muchas reacciones diversas entre los participantes; mientras que algunos lo festejaron, otros como Fernando Alonso consideraron que “llamar la atención de esa forma” era “innecesario”.

Alfredo Adame y El Divo se besaron 💋 #Los50 pic.twitter.com/0u1OnmFnKe — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 15, 2024

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre su momento romántico con ‘el Divo’?

Tras el beso, Alfredo Adame declaró que un beso “no se le niega a nadie”, sin importar si es “mujer u hombre”, asegurando que no tiene ningún tipo de prejuicio.

Alfredo Adame “Yo no le niego un beso a absolutamente a nadie. Ni a un hombre, ni a una mujer. Yo no tengo ningún problema ni prejuicios de ese tipo”

Esta situación también generó mucho revuelo en redes sociales, pues, en su momento, el hijo del actor aseguró que su padre lo rechazó al saber que sentía atracción por personas de su mismo género.

Mientras que algunos internautas aplaudieron el momento, otros argumentaron que el también DJ era una persona “h0m0f0b1c4” que solo intenta “limpiar su imagen”.

Alfredo Adame / Facebook: Alfredo Adame/Sebastián Adame/ Twitter: Sebastián Adame/ Instagram: Siéntese quién pueda

¿Niurka reaccionó al beso entre Alfredo y su ex?

Hasta el momento, Niurka Marcos no ha emitido comentarios sobre el beso entre su expareja y Alfredo Adame. No obstante, la vedette ha dejado claro en diversas ocasiones que no siente aprecio por el actor, a quien incluso ha tachado de “ridículo”.

