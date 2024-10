¿William Valdés se retira de los medios para trabajar en un restaurante? Él lo aclara

El exconductor cubano William Valdés ha vuelto a ser tema de conversación tras su regreso a Miami, lo que ha generado especulaciones sobre su posible retiro de los medios de comunicación.

Después de su partida del programa “Venga la alegría” hace casi dos años, los rumores han ido en aumento, y algunos sugieren que Valdés podría estar alejándose definitivamente de la industria del espectáculo.

Sin embargo, William no ha dejado pasar estas especulaciones sin aclarar su situación. En los últimos días, ha utilizado sus redes sociales para desmentir algunos de los rumores que han surgido sobre su vida profesional y personal, dejando claro que no tiene planes de retirarse.

William Valdés habla de los conflictos con sus compañeros en “Venga la alegría”

Uno de los temas que más ha llamado la atención sobre William Valdés en las últimas semanas es su confesión en el podcast de Roberto Carlo, donde admitió que no se llevaba bien con dos de sus excompañeros en “Venga la alegría": Ricardo Casares y el chef Mariano Sandoval.

“Mi relación con Mariano nunca fue amigable”, confesó Valdés, señalando que el chef solía hacer bromas y comentarios despectivos hacia él, lo que afectó su convivencia en el set del programa matutino.

Asimismo, mencionó que también tuvo algunos roces con Ricardo Casares, aunque no profundizó en los detalles sobre estos conflictos. La franqueza de William ha generado diversas reacciones en redes sociales, ya que muchos seguidores del programa desconocían estas tensiones entre los conductores.

Esta revelación ha mantenido a William en el foco de atención, sumándose a los rumores sobre su futuro profesional.

William salió de Venga La Alegría en octubre del año pasado, situación por la que ha padecido de desempleo. / Instagram: @williamvaldes

¿William Valdés sí se retira de la industria del espectáculo?

Con su regreso a Miami, algunos medios y cuentas de redes sociales comenzaron a especular sobre un posible retiro de William Valdés de los medios de comunicación.

Uno de los detonantes fue un comentario realizado por la periodista Flor Rubio, quien mencionó que el conductor podría estar atravesando una etapa de incertidumbre respecto a su futuro en la industria del entretenimiento: “William está en una etapa donde siente que se tiene que ir de la industria”, comentó la periodista, lo que fue interpretado por algunos internautas como una señal de que William podría retirarse definitivamente.

En el mismo sentido el sitio de farándula La tía Sandra afirmó que William planeaba trabajar en un restaurante propiedad de su hermano en Miami.

Según dicho sitio, Valdés había decidido dejar México y comenzar una nueva vida trabajando en el negocio familiar: “William Valdés anuncia que se retira de los medios de comunicación. Se va de México definitivamente, ya se encuentra en Miami, dice que se dedicará a trabajar en el restaurante de su hermano”, aseguraba el sitio.

William Valdés desmiente su salida del espectáculo y anuncia nuevos proyectos

Ante tales afirmaciones, William Valdés no tardó en responder a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), en la cual dejó claro que no tiene intención de retirarse ni de trabajar en un restaurante.

“Otra mentira más de esta persona. Mi hermano no tiene restaurante y no me retiro. Eso jamás, no les voy a dar el gusto”, escribió Valdés en su red social, poniendo fin a los rumores de su supuesta salida definitiva de la industria del espectáculo.

Aunque el cubano se encuentra actualmente en Miami, esto no es una señal de su retiro, sino más bien una pausa temporal mientras sigue evaluando nuevas oportunidades profesionales. Es bien sabido que la familia del conductor reside en Miami, lo que explicaría su estancia en la ciudad.

A pesar de no haber encontrado un nuevo empleo en los medios de comunicación, William ha decidido mantenerse activo y ha lanzado su propio pódcast, en el cual hablará de diversos aspectos de su vida personal y profesional. Este proyecto le permite continuar en contacto con su audiencia y explorar nuevas formas de compartir sus experiencias.

Valdés ha dejado claro que no tiene intención de alejarse de la industria del entretenimiento y que sigue buscando nuevas oportunidades para regresar a la pantalla. Por el momento, su enfoque está en este nuevo formato de pódcast, que podría abrirle nuevas puertas en su carrera.