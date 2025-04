Exconductor de ‘Venga la alegría’, señalado de tener amorío con Alberto Ciurana, habla acerca de su relación

William Valdés nuevamente se encuentra en el escándalo. Hace unos días, Javier Ceriani y Mauricio Mejía encendieron los rumores de que el cubano sostuvo un romance con Alberto Ciurana. ¡El exconductor de ‘Venga la alegría’ ya no se quedó callado!

En la más reciente transmisión de Javier Ceriani en su programa de YouTube, el periodista argentino sostuvo una plática con Mauricio Mejía, quien señaló a William Valdés de haberle hecho “mucho daño”.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que revivieron las especulaciones de que, supuestamente, el cubano sostuvo un romance con Alberto Ciurana, famoso directivo de la televisión mexicana.

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre William Valdés y su relación con Alberto Ciurana?

De principio, el actor Mauricio Mejía recordó que William Valdés lo culpó de difundir el rumor de que tenía una relación más allá de una amistad con Alberto Ciurana, quien murió en marzo 23 del 2021.

“Fue un chavo que hizo mucho daño… Él ocasionó un grave problema con uno de los directivos que, de hecho, ya murió, inventando una historia poco creíble… Él dijo a este señor (Alberto)… que yo estaba diciendo que ellos dos eran novios... No entiendo por qué lo inventó, fue una mentira que ocasionó graves consecuencias, tan es así que yo no quise volver a hacer televisión”. Mauricio Mejía

A raíz de estas declaraciones, Javier Ceriani reiteró su postura de que William supuestamente tuvo un romance con Ciurana.

“Yo sí denunciaba que William Valdés estaba con Ciurana porque tenía datos. Cuando van al mundial, el talento de la empresa estaban en un hotel y Ciurana y William Valdés en otro hotel… Él te acusa de que vos dijiste que William era la primera dama, lo decía todo el mundo, todo el mundo lo sabíamos”, dijo Ceriani.

“Lo que William quería era que nadie le quite su mandado, que era estar con Ciurana y cada chico joven que entraba se veía amenazado, veía un enemigo en cualquier chico guapo… William hizo mucho daño”. Javier Ceriani

Finalmente, Mauricio Mejía señaló que Valdés no tendría mucha suerte en la industria del espectáculo y consideró que serían las consecuencias de sus actos.

“Mira dónde está, mira cómo le va, todos los problemas que ha tenido y que él solito se ha buscado… Por su falta de profesionalismo y es una pena porque me parece un chavo talentosísimo”, agregó.

¿William Valdés tuvo un romance con Alberto Ciurana?

Como era natural, estas declaraciones llegaron a oídos de William Valdés, quien no dudó en contestar a los rumores que lo envolvieron, desde hace tiempo atrás, sobre su supuesto amorío con Alberto Ciurana.

A través del programa de YouTube de ‘El chisme TV’, William Valdés respondió a todo lo antes dicho por Javier Ceriani y Mauricio Mejía.

“La verdad no, no tengo nada que decir. En boca cerrada no entran moscas. Es lo mismo que, básicamente, siempre dicen los dos de mí. Entonces, no tengo nada que comentar al respecto, le deseo mucha suerte en su obra de teatro aquí en Miami y nada, la verdad, nada que decir, en boca cerrada no entran moscas”, dijo Valdés.

“La gente que me conoce, la gente que siempre ha estado rodeada de (mÍ) sabe perfectamente cómo entré a la empresa, que fue de una manera justa… En ningún momento yo tuve una relación que no sea de trabajo con el señor Ciurana. Tengo mucho agradecimiento con él porque me dio una oportunidad que a nadie”. William Valdés

En cuanto a si considera que Mau Mejía revivió este rumor por publicidad a su obra de teatro, Valdés comentó:

“No tengo nada que decir sobre eso. No sé, la verdad, sus intenciones con esto, pero nada. No quiero darle réplica, en lo absoluto, a un tema que, la verdad, ya de mí pasó”, añadió.

¿William Valdés procederá legalmente en contra de Javier Ceriani?

Finalmente, el también cantante cubano envió un contundente mensaje a Javier Ceriani y a quienes aún lo atacan por su pasado.

“El amigo de YouTube… sigue diciendo lo mismo, sin parar, sin pruebas, sin absolutamente nada. Yo dejo que sea feliz, que siga diciendo lo que quiera decir… No (voy a tomar acciones legales), definitivamente, no. Hay que dejar que sea feliz… Me mete cada vez que puede en su programa y entiendo que le doy números, que le doy rating… Por lo menos me mantiene activo en la industria”, concluyó.

Al momento, Javier Ceriani no ha dado réplica a las fuertes declaraciones de William Valdés, quien fungió como conductor de ‘Venga la alegría’.

