Pati Chapoy llama “monstruo” al fallecido Alberto Ciurana; destapa por qué se llevaban mal

Desde hace mucho tiempo es bien sabido que la relación entre Pati Chapoy, titular de ‘Ventaneando’ y Alberto Ciurana (q.e.p.d.), quien fungió un tiempo como directivo de TV Azteca, nunca fue buena.

El ejecutivo, quien falleció en marzo del 2021 a causa de Covid-19, después de trabajar durante muchos años en Televisa llegó a TV Azteca para cambiar muchas cosas desde 2017, y una de ellas era acabar con el equipo de la titular del programa de espectáculos mas longevo de este país.

Ahora, Pati alza la voz y en su canal de YouTube compartió varios episodios que vivió a lado de él y que la dejaron con la boca abierta, por lo malo que era. Primero compartió el porqué se empezó a desintegrar el programa ‘Ventaneando’ en sus primeros años, con la baja de la productora Carmen Armendáriz y el colaborador Juan José Origel: “Porque la llamo Ciurana, Alberto Ciurana le puso mucho dinero sobre la mesa (a Carmen y a Pepillo) y dijo me voy con toda la intención de que Ciurana quería desbaratar ‘Ventaneando’”.

Puedes ver: Linet Puente fue demandada por su ex infiel, pero ya se dio otra oportunidad en el amor

Compartió como fue el primer encuentro ya cuando ella era ejecutiva de la televisora del Ajusco con el aún ejecutivo de Televisa: “Cuando llego yo a Televisión Azteca, yo tenía tiempo de no trabajar en Televisa, coincidimos Alberto Ciurana y yo en un teatro… y él muy mono me saludó y entonces termina la obra, nos abrazamos y me toma por los hombros y me dice ‘¿sabes cuál es el sueño de mi vida?, darte en la m4dre a ti y destruir a Televisión Azteca’ me quedé temblando y no comenté nada… ese era el monstruo de Alberto Ciurana”.

¿Cómo nació la enemistad entre Pati Chapoy y Alberto Ciurana?

Ante sus compañeros de foro, Pati compartió que conocía de muchos años atrás a Ciurana y ahí una vez compartió por qué “era malo": “Fuimos compañeros en ‘Siempre en Domingo’ durante muchos años…. Otro compañero le preguntó, ‘¿por qué eres tan oj3te? ¿Por qué eres tan malo? Y ¿sabes qué dijo? ‘porque disfruto haciendo maldades’ ¡fíjate!”

Mira: La reacción de Vadhir y Aislinn Derbez a que José Eduardo será papá

El ejecutivo falleció tras vacunarse / Archivo TVNotas

Chapoy también compartió que Ciurana quiso sacar a Bisogno una vez que puso un pie en TV Azteca como Director de Contenidos, “lo primero que quiso hacer cuando llegó aquí (Ciurana) fue correr a Daniel Bisogno. Fue lo primero que quiso hacer”, compartió.

Al preguntarle cómo era la relación cuando trabajo en Azteca, cuando se encontraban por los pasillos, Pati no escatimó palabra alguna y refutó de esta manera: “Con cinismo, se llama cinismo y muy lamentablemente este personaje le enseñó a muchos esa forma de trabajar, y algunos siguen aquí”, concluyó.

Checa: Victoria Ruffo ante la probabilidad de que el bebé de José Eduardo se parezca a los Derbez: “Espero que no”