William Valdés revela cómo financia sus viajes tras quedarse sin empleo ¿Tiene una pareja que le paga todo?

William Valdés, exconductor de Venga la alegría, ha sido el centro de atención en redes sociales debido a los lujosos viajes que presume, a pesar de no estar trabajando actualmente en los medios de comunicación.

Ante las especulaciones de que alguien más podría estar financiando su estilo de vida, el presentador decidió aclarar cómo es que mantiene sus gastos.

Tras su salida del programa matutino hace casi dos años, Valdés regresó a Miami, Florida, donde vive su familia. Aunque aún no ha encontrado un nuevo proyecto en televisión, ha lanzado un pódcast que lo mantiene activo y en contacto con su audiencia, explorando nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento.

En respuesta a las preguntas sobre cómo paga sus viajes, William fue contundente. Durante una interacción en redes sociales, desmintió tajantemente tener un “sugar daddy” y reveló que gran parte de sus ingresos provienen de las publicaciones que realiza en sus plataformas digitales.

“No tengo su.g@r d@.ddy y si tuviera sugar daddy, tampoco lo mostraría”, explicó Valdés con humor, agregando:

William Valdés

“Esa idea de mí, que tengo su.g@r, o que algún día lo tuve, y digo ‘ojalá’, no me estaría rompiendo el lomo como me lo estoy rompiendo”.