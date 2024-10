Briggitte Bozzo desmiente a los integrantes del team Tierra que dijeron que no eran ellos mismos en ‘LCDLFMX’

Si bien la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ fue un éxito total y hasta superó el récord de audiencia de su predecesora, también se posicionó como el reality más polémico del momento.

Lo anterior, a raíz de ciertos comportamientos y comentarios realizados por el ‘team Tierra’, equipo conformado por: Mariana Echeverría, Luis ‘Potro’ Caballero, Sabine Moussier, Sian Chiong, Agustín Fernández, Adrián Marcelo, Gomita y Ricardo Peralta.

Al salir del show, la gran mayoría se disculpó públicamente y aseguró que sus actitudes cuestionables solo eran parte del “juego”. Aunque hubo usuarios que apoyaron su versión, muchos afirmaron que sus palabras solo eran un intento de “justificarse” y ponerle un alto a las críticas en su contra.

Incluso, la propia Briggitte Bozzo, quien formó parte de ‘team Mar’, rechaza lo dicho por sus excompañeros de ‘Tierra’ y sostiene que el reality sí saca la “verdadera personalidad” de las personas.

Briggitte Bozzo cree que ‘team Tierra’ sacó su “malicia” en el show

En entrevista para el canal de YouTube de Julio Orozco, la quinta finalista del concurso expresó que, en algún punto, olvidas que hay cámaras grabando las 24 horas y, por ende, terminas comportándose como lo harías en tu vida diaria.

Briggitte Bozzo “No puedes mantener una careta durante tanto tiempo y menos si te están grabando todo el día. Sacaron su verdadero yo. Sabían que la malicia era real ¿Cómo por qué lo tendrían tanto tiempo?, de día, de noche. Obviamente, así eres. No vas a venir a contar el chiste de ‘ay, es un juego’”

La actriz considera que sus excompañeros de ‘Tierra’ quisieron “tapar el sol con un dedo” al decir que no habían sido “ellos mismos” en La casa.

Briggitte Bozzo habla de los malos tratos que sufrió dentro de La casa

Durante la conversación, la también influencer señaló que era la más “chica” del show, por lo que se sorprendió al ver cómo personas que eran mucho más grandes que ella la atacaron en su momento.

“El hecho de ver tratos de una persona de 40 o más o de 30 o más tratándome así es como ‘ay, yo no me voy a rebajar a tu nivel. Yo no voy a actuar de la misma forma’. No importa si la gente me ve como de ‘ay no se defiende’. Sí, me defiendo, pero no voy a actuar de la misma forma. Tenían una mente maligna”, indicó.

Para finalizar con el tema, aseguró estar feliz de que la “pasaran” al cuarto ‘Mar’, pues allí encontró personas increíbles a las que actualmente considera como “parte de su familia”.

