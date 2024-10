Gala Montes ¡rompe el silencio! Responde a quienes criticaron su vestuario

En las últimas horas, Gala Montes se ha visto envuelta en una ola de críticas divididas, tanto de detractores como de algunos fans, debido a sus controvertidas elecciones de vestuario, especialmente el atrevido atuendo que lució el pasado fin de semana en su presentación en el bar ‘Papitos’ de Mérida.

Para la temática galáctica de la fiesta ‘Galactic Party’, Gala Montes optó por un atrevido look compuesto por un vestido rojo entallado, medias de red negras, zapatillas a juego y un maquillaje cargado. Completó su atuendo con pupilentes de color azul, sumergiéndose por completo en la estética espacial.

En redes sociales se dividió fuertemente su fandom y mientras unos halagaron su presentación y conexión con sus fans, otros le pusieron más atención a su vestimenta considerando que no era inapropiado para la ocasión.

Tras ser blanco de críticas por su atrevido y original estilo, la intérprete de ‘Tacara’ se pronunció al respecto, dejando claro que no se dejará influenciar por las opiniones de los demás.

Lee: Alejandra Guzmán preocupa a su familia por una posible recaída en el alcohol ¿Frida Sofía sería el detonante?

Gala Montes responde a los que criticaron su vestuario

Durante una transmisión en vivo, Gala Montes respondió a sus críticos de manera desafiante dejando claro que su estilo es innegablemente exótico y que no está dispuesta a cambiarlo. Incluso adelantó que tenía más cambios en su físico para ir de acuerdo a su forma de vestir por lo que pidió a sus seguidores y detractores que paren con las críticas.

“Yo soy exótica. A mí me gusta vestirme raro. De hecho me voy a quitar las cejas. No voy a tener cejas un rato, de verdad ¿qué les puedo decir? Van a tener que soportar mis gustos exóticos al vestirme porque a mí no me viste nadie. Me visto yo”, dijo la ganadora del tercer lugar de La casa de los famosos México.

Mira: Eugenio Derbez le hace la ley del hielo a José Eduardo ¿por defender a su mamá?

La respuesta de Gala Montes generó un intenso debate en las redes sociales

Como era de esperarse, los internautas en redes sociales no se tardaron en dar su opinión. Algunos usuarios apoyaron a Gala señalando que puede vestirse como quiera. Otros expresaron su desacuerdo y ahora más al saber que se va a rasurar las cejas. Incluso le advirtieron que irían a decir a Karime Pindter para que tome cartas el asunto y le aconseje que no lo haga.

Así lo dijeron internautas en las redes de Gala Montes:

“Pero no te quites tus cejas, estás hermosa”, “Bueno gente creo a la única que le puede hacer caso es a Karime y nadie más”, “Mejor dicho imposible, déjenla que se vista como ella quiera, el vestuario no la define”, “Interesante punto de vista, Galita, pero las cejas nooooo... o necesitaremos el apoyo de Karime, jajaá es broma, pero las cejas no, baby”, “¿Cómo que sin ceja? Alguien explíqueme si es tan hermosota la mujer”, “Vamos a avisarle a Karime, le hará caso”, “Aquí los que creímos que por alejarse de la estilista incómoda se iba a vestir con mejor estilo y clase”.

Ve: Brenda Bezares afirma que anduvo con reyes y príncipes antes de Mayito ¡y hay pruebas!