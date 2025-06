Sian Chiong revela pláticas nocturnas con Wendy Guevara y desatan rumores ¿Romance en puerta?

Cuando parecía que Wendy Guevara estaba enfocada en su carrera y en disfrutar de su soltería, un inesperado galán apareció en el radar: Sian Chiong. La influencer, ganadora de La casa de los famosos México, no solo dijo sin pena que el actor cubano le parece muy guapo, sino que el propio Sian confesó que ya cruzaron mensajes en la madrugada.

El chisme ya se sirvió y en redes los fanáticos de ambos famosos ya sacan sus teorías ¿Wendy Guevara se anda ligando a Sian Chiong? ¡Esto es lo que se sabe!

Wendy no se dejó de Sian / Instagram: @sian_oficial @soywendyguevaraoficial

¿Qué está pasando entre Wendy Guevara y Sian Chiong? ¿Coqueteo?

Todo comenzó cuando Wendy Guevara, sin pelos en la lengua, lanzó piropos a Sian Chiong, dejando claro que le parecía muy guapo. Lo que parecía solo una ocurrencia en tono de broma tomó otro giro cuando el actor reconoció frente a los medios que no solo estaba enterado de los cumplidos, sino que ya estaban en contacto: “Hablamos mucho, ella me escribió así en la madrugada y fue como una conversación muy coloquial”, soltó Sian, sin ocultar su sonrisa.

El cubano no dudó en elogiarla también: “Nos llevamos muy bien, a mí me cae muy bien. Creo que es una mujer bellísima y sobre todo muy carismática con la cual tengo una muy bonita relación y me gusta mucho”. Sus palabras solo echaron más leña al fuego, y los fans comenzaron a especular.

Wendy Guevara y Sian Chiong / Redes sociales

¿Sian Chiong ve a Wendy Guevara con ojos de amor?

Con la plática en su punto, los reporteros fueron al grano: ¿qué tan picantes eran esas charlas de madrugada? ¿Había mensajes comprometedores? Pero Sian intentó calmar el escándalo: “Todo ha sido desde mucho respeto y cariño”.

Eso sí, el actor dejó claro que, aunque disfruta mucho platicar con Wendy, el asunto no pasa de las bromas: “Me gusta cuando hablamos y chateamos, bromeamos porque la pasamos bien”.

La pregunta obligada llegó: ¿habría posibilidad de romance? Y Sian fue directo, aunque eso no apagó el chisme: “Yo la respeto mucho, pero yo tengo pareja y creo que Wendy tiene todas las posibilidades del mundo de encontrar una pareja que la haga muy feliz porque se lo merece”.

Por si fuera poco, el actor despejó cualquier otra duda sobre sus intereses: “Además, tampoco. Tengo otras preferencias, pero la respeto y la quiero muchísimo”.

Hasta el momento, la influencer no ha hecho ninguna declaración. Sin embargo, el fandom no perdona. Las redes sociales se llenaron de teorías y memes, insinuando que entre Wendy y Sian podría haber algo más de lo que él admite. Aun así, muchos aplaudieron la actitud de Sian por tomarse la situación con humor.

Así reaccionó Sian ante rumores de relación con Wendy: