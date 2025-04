Sian Chiong se une a la obra de teatro “Clue, el juego de la sospecha” con tres personajes

Una de las obras que mayor éxito ha tenido en la cartelera es “Clue, el juego de la sospecha”, en el Teatro Centenario Coyoacán. Es una sorprendente puesta en escena basada en el mundialmente popular juego de mesa. Se trata de una superproducción en la que los espectadores se sumergirán en el mundo de Clue y vivirán junto con los conocidísimos personajes la aventura de descubrir al culpable del crimen que acaba de suceder, en la que cada espectador es el detective.

Sian Chiong en la obra de teatro Clue, juego de la sospecha / Cortesía de la producción

“Clue, el juego de la sospecha": Éxito en la cartelera

Esta puesta se presenta en el Teatro Centenario Coyoacán y quien recientemente se incorporó a ella fue el actor y cantante cubano Sian Chiong. Nos platicó cómo llegó a este proyecto: “La invitación surgió por medio de Morris Gilbert, quien me vio en el estreno de esta puesta y me dio la oportunidad de hacer audición para ella y para ‘Toc Toc’”.

La balanza se inclinó hacia “Clue”. “El casting para ‘Toc Toc’ fue muy sencillo dentro de lo que cabe porque era una escena del personaje de Otto con otros personajes y yo solo decía como cuatro diálogos. Pero en el caso de ‘Clue’ fue más complejo porque me mandaron a hacer la audición del monólogo de más de tres minutos que da el mayordomo cuando hace la recapitulación de todos los eventos sucedidos en la obra y en el que tienes que actuar a todos los personajes. Eso me tenía muy nervioso, pero lo ensayé mucho y quedaron muy contentos con mi trabajo”.

Sian Chiong interpreta a tres personajes en la obra de teatro “Clue, el juego de la sospecha”

Tan satisfechos quedaron con Sian que interpreta tres personajes en esta puesta: “El principal que hago es el del señor Cadavery, que es el dueño de la casa. También interpreto al motociclista y al jefe de la policía. Para mí esto es un reto muy grande, encarnar tres personajes dentro de la misma obra. No es nada fácil porque como actor te toca hacerlo de tal manera que la gente no logre identificar una conexión entre ellos, sino que parezca que cada uno de ellos lo hace un actor diferente. Además, estás en un tono muy complejo que es la farsa y tiene un pequeño límite en el cual, si te pasas, ya no estás en el tono y no lo haces bien”.

Esta experiencia pone muy feliz a Sian: “Ya había hecho teatro en Cuba y en Estados Unidos, pero en México no, y está siendo una experiencia increíble. Además, el elenco, que está lleno de grandísimos actores y actrices, me ha recibido de maravilla. Me siento totalmente en familia. Yo estaré únicamente los jueves y los invito a que no se pierdan este proyecto tan fabuloso”.

Esta semana, por ser Semana Santa, “Clue, el juego de la sospecha” se presentará el miércoles a las 8:00 p.m., el jueves, viernes y sábado a las 6:00 p.m. y 8:00 p.m., y el domingo a la 1:30 p.m. y 5:30 p.m.

