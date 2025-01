Sian Chiong vuelve a la televisión con “gran proyecto” tras polémica participación en ‘LCDLFMX’

Sin duda alguna, el 2024 no fue un año fácil para Sian Chiong. El cubano fue sumamente criticado por ciertas declaraciones y comportamientos durante su estancia en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Si bien el actor se disculpó por sus acciones y ha pedido en reiteradas ocasiones que se “supere” lo sucedido en el reality, mucha gente sigue molesta con él y no han dudado en dejar malos comentarios en sus redes sociales.

Aunque se llegó a pensar que esta situación afectaría su carrera artística, todo apunta a que será un gran año para él, al menos en el ámbito laboral, pues ya tiene un nuevo proyecto en puerta.

Sian Chiong regresa a la televisión

En una reciente entrevista para diversos medios de comunicación, el actor adelantó que dentro de poco regresará a la televisión con una nueva producción.

Si bien no dio detalles sobre cuándo se estrenará, de qué tratará o su papel, afirmó que será algo muy “grande” que sorprenderá a toda la audiencia.

Sian Chiong “Se viene proyectazo. Tú me conoces. Se viene proyectazo. Ya sabrás”

Aunque ha tenido una gran carrera en las novelas mexicanas, se puede descartar una partición en un futuro proyecto de Juan Osorio. Recordemos que, en su momento, afirmó que no quería trabajar junto al cubano, pues estaba decepcionado de sus acciones en ‘La casa de los famosos México’.

Sian Chiong lamenta el ‘hate’ en contra de Ricardo Peralta

Durante la conversación, Sian aprovechó para pedir un alto a las críticas en contra de Ricardo Peralta, quien también ha sufrido el rechazo del público por sus comentarios y actitud durante ‘LCDLFMX’.

Haciendo referencia al abucheo que Ricardo sufrió hace unos meses en la premier de ‘Wicked’ en México, el cubano indicó que el “hate” puede afectar la salud mental de una persona, afirmando que nadie merece ser “juzgado” tan duramente por un “error”.

“Le hacen eso a un ser humano. No está bien. Es un mundo en el que estamos abogando por la salud mental y no está padre”, indicó.

Y añadió: “Démosle una segunda oportunidad a toda la gente que se equivocó porque no todos somos perfectos. La gente va a hablar. No se lo tomen tan personal. Abogamos por salud mental. No le hagamos daño a las personas”.

¿Por qué Sian Chiong causó tanta polémica en ‘La casa de los famosos México’?

Entre los actos más polémicos del cubano en el reality fue hablar sobre el físico de Gala Montes, pese a la amistad que tenían en el pasado.

También “respaldaba” los comentarios realizados por Adrián Marcelo acerca de otros compañeros, principalmente de las mujeres que integraban el ‘team Tierra’.

Por si esto fuera poco, aparentemente, escupió la comida que estaba preparando Briggitte Bozzo. Si bien el cubano negó haberlo hecho y señaló que todo fue una “broma”, la gente lo tachó de “cochino”.

Al salir del show, ofreció una disculpa por sus actos, alegando que el juego lo cambió: “Veo esto y digo: '¿En qué momento me perdí?’ Lo siento México. Si acepté entrar fue porque pensaba que iba a poder seguir siendo yo. No me iba a perder nunca”, indicó.

