Alfredo Adame y Laura Bozzo ¿juntos? ¿Él quiere todo con Laura Bozzo?

Una de las figuras más controvertidas de los realities es Alfredo Adame, quien este año destacó en La casa de los famosos de Telemundo por sus enfrentamientos con Lupillo Rivera y la española Cristina Porta.

Y vaya noticia nos dio al confirmarnos que formará parte de la edición especial que se prepara de La casa de los famosos All stars de Telemundo, que se estrenará en enero próximo.

Alfredo Adame / Instagram: @alfredo_adame_oficia1

Alfredo Adame compartirá reality con Laura Bozzo ¿habrá polémica?

“Ayer (miércoles 28 de agosto) firmé contrato con ellos. Es un hecho y ahí estaré. En total haré 4 realities con ellos y me puedo jactar de que a mis 66 años sigo vigente. Estoy feliz de la vida”.

Por su parte, Laura Bozzo confirmó que ella también será parte del mismo reality. Son muy conocidos los enfrentamientos que ella y Adame tuvieron en el pasado. Él incluso abandonó un programa de la peruana, quien comenzó a correrlo. Al respecto, Alfredo nos dijo: “Tendré el gusto de darle lata. Se portó mal conmigo. Se quiso pasar de lista y le salió el gallo respondón. Yo le puse el apodo de ‘la momia’ y la quise meter al bote. La pondré en su lugar si se mete conmigo.

“Voy pensando en algunas cositas. Si me m¡.3nta la m@.dr3, le voy a m.3nt@r la m@.dre”. Alfredo Adame

Sin embargo, está dispuesto a hacer una tregua: “Me voy a divertir mucho. No creas que le tengo odio. Se metió conmigo y le contesté. Qué bueno que esté pues es una gran personalidad de la televisión. No tengo rencores.

Si me da un beso, le doy un beso. La voy a hacer de mis “víctimas” y mis embelesos”.

¿Tendrías una n0.ch3 de p@s¡.ón con ella? “Sí, claro. Si se da, no tengo problema. No pasa nada”.

En todo caso, pide a Telemundo que no incluyan a Cristina Porta. “Ojalá se vaya al infi3.rno y se qu3.m3 en leña verde. No la quiero ver. Es mala persona. Yo le pediría a Telemundo que no la lleven”.

Alfredo Adame estalló contra Adrián Marcelo, Kike Mayagoitia y Ricardo Peralta

En días pasados se hizo viral su defensa a Arath de la Torre frente a Adrián Marcelo. Con nosotros se extendió y dijo: “El tontito de Adrián ojalá se vaya a la mierd4. Que chingu3 a su madre. Conmigo se metió hace algunos años en su programa de Monterrey diciendo que era un cretino arrogante, soberbio, un actorcillo de quinta. Él y el pend3j0 de Kike Mayagoitia dijeron lo mismo. Yo digo que ellos dos son unos pobres estúpidos que no valen un clavo”.

Agregó: “A Mayagoitia no sé a qué se lo trajeron a Venga la alegría. No vale un clavo. Es un pobre pendej0 que ni está preparado ni tiene cultura. A ninguno de los dos los he perdonado”.

También desaprueba el comportamiento de Ricardo Peralta: “Ese pobre pend3j0 es basura, un estúpido. Se ha ganado a pulso (el rechazo de la gente). Ojalá lo manden a ching4r a su madre, pendej0, cretino, arrogante, soberbio. No vale un cacahuate”.

“Ese no representa a nadie. Es igual a los que me echan bronca a mí. Pinch3s loquitas desmecatadas que se quieren agarrar de la comunidad cuando nadie los quiere ni los respeta. Yo respeto a todos y no reconozco géneros, sexos o estatus socioeconómicos. Cuando yo le aviento la bronca a alguien, es a la persona no es a una comunidad, que tiene mi admiración”, finalizó.

