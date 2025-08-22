Manuel Masalva reaparece y muestra cómo luce tras perder 28 kilos por peligrosa bacteria: FOTO

El actor mexicano Manuel Masalva, reconocido por su participación en “Mi corazón es tuyo”,"Narcos: México” y “Los gringo hunters”, reapareció en redes sociales para dar una actualización sobre su estado de salud luego de haber sobrevivido a una grave bacteria que lo mantuvo en coma inducido mientras vacacionaba en Dubái.

Con 44 años de edad, Manuel Masalva compartió en su cuenta de Instagram una fotografía reciente en la que mostró el proceso de recuperación en el que se encuentra actualmente.

¿Cuál es el estado de salud Manuel Masalva, hoy 22 de agosto?

La pesadilla del Manuel Masalva comenzó en marzo, cuando viajó a Filipinas y posteriormente a Dubái. Durante su estancia en Emiratos Árabes, comenzó con malestares que se agravaron rápidamente, al grado de ser hospitalizado de emergencia.

Tras varios estudios, los médicos diagnosticaron que sufría una infección provocada por Burkholderia, una bacteria poco común pero peligrosa. Debido a su estado crítico, los especialistas decidieron inducirlo a un coma para estabilizarlo.

Mira: Manuel Masalva, actor de ’Narcos’ que salió del coma no puede mover brazos y piernas, revela Martha Figueroa

El tratamiento fue largo y costoso. Su familia y amigos organizaron una campaña en GoFundMe para recaudar fondos, ya que los gastos médicos superaron los 53 mil dólares, es decir, alrededor de un millón de pesos mexicanos.

Manuel Masalva despertó del coma y comenzó su proceso de rehabilitación, pues había perdido la movilidad de sus extremidades, primero en Dubái y luego en México, donde continúa con terapias para recuperar peso, fuerza y movilidad.

Hoy 22 de agosto, meses después de aquel episodio que puso en riesgo su vida, Manuel Masalva reaparece con un mensaje positivo, dejando ver que su prioridad es recuperar la salud por completo.

Manuel Masalva recupera la conciencia / IG:@manuelmasalva

Mira: Manuel Masalva lucha por su vida; aseguran que el actor sigue delicado en el hospital en Dubái

¿Cómo luce Manuel Masalva actualmente tras estar enfermo de una bacteria?

El actor Manuel Masalva confesó que, a consecuencia de la enfermedad, llegó a perder varios kilos, pero aseguró que se siente optimista,pues está en recuperación

“Agradezco sus mensajes y cariño de corazón. Claro que me veo y me siento bien, les comparto que vengo recuperándome de 28 kilos abajo y mi cuerpecito se anda reponiendo de los daños”, escribió Masalva en su historia de Instagra.

Masalva explicó que se encuentra en rehabilitación física para recuperar movilidad y fuerza.

“Ando rehabilitando mi caminar, falta mucho aún. Ya les subo una foto de mi look actual. Los quiero mucho”, agregó en la publicación que tranquilizó a sus seguidores, quienes se mostraban preocupados por su prolongada ausencia.

Manuel Masalva revela que perdió 28 kilos y comparte foto de cómo luce actualmente. / Instagram: @manuelmasalva

¿Cuántos kilos perdió Manuel Masalva?

El actor Manuel Masalva compartió que tras la bacteria que contrajo en Filipinas y lo mantuvo en coma inducido en Dubái en un estado grave, perdió 28 kilos. Además por alguna razón que los médicos no pueden explicar, Manuel Masalva perdió movilidad, lo que seguramente tuvo que ver con su pérdida de peso.

“Empecé de no moverme nada, hasta el día de hoy que tengo que hacer ejercicio, terapia, rehabilitación… Es una bacteria que ataca lo cardiovascular, el cerebro, el sistema inmune y las extremidades físicas… No podía mover ni mis dedos, ni la cara y no sé a qué se deba, pero los doctores tampoco lo pueden explicar”, comentó Masalva a ‘Ventaneando’.

Manuel Masalva fue hospitalizado por bacteria desconocida. / Instagram: @manuelmasalva

¿Cuál es la enfermedad que tuvo Manuel Masalva?

La bacteria que infectó a Manuel Masalva fue la Burkholderia, un género de bacterias poco común pero potencialmente peligroso. Al momento de infectar a las personas genera la enfermedad de melioidosis, la cual provoca afectaciones severas en el cerebro, pulmones y cualquier órgano con un absceso.

Según Mayo clinic, se deriva en diferentes especies del mismo género, como mallei, pseudomallei y cepacia, esta última es un agente patógeno nosocomial y produce infección.

Esta bacteria puede provocar neumonía, infecciones en la piel y del esqueleto. Se puede contagiar al beber agua contaminada o al Inhalar la bacteria durante una tormenta con fuertes vientos. Son más comunes en las áreas rurales del sudeste asiático. A nivel mundial, la melioidosis es mortal en el 10% al 50% de las personas infectadas.

Checa: Revelan que Manuel Masalva está en coma inducido mientras lucha contra bacteria en Hospital de Dubái