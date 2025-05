Manuel Masalva, actor de ’Narcos’ que salió del coma no puede mover brazos y piernas, revela Martha Figueroa

Manuel Masalva, conocido por su participación en series como Narcos: México y Tengo que morir todas las noches, enfrenta una de las pruebas más difíciles de su vida tras contraer la peligrosa bacteria Burkholderia durante un viaje a Filipinas. Como te informamos en TVNotas, el actor despertó del coma y se encuentra internado en un hospital de Dubái, donde su familia y amigos han hecho todo lo posible por apoyarlo y recaudar fondos para cubrir los gastos hospitalarios.

En entrevista con TVNotas, la actriz Nova Coronel compartió el pasado fin de semana, detalles esperanzadores sobre Manuel Mansalva: “Ya salió del coma. Está reaccionando y ya pude hablar con él por WhatsApp”.

La actriz también reveló que, ante la desesperación de no poder ayudarlo directamente, decidieron organizar un evento benéfico en Cine Tonalá para recaudar fondos. “De ánimos está bien, está enterado de lo que estamos haciendo”, dijo Nerea.

Mira: Manuel Masalva: Carolina Miranda está angustiada por la salud de su ex, quien está hospitalizado de gravedad

¿Cómo está Manuel Masalva tras despertar del coma? Según Martha Figueroa

La periodista Martha Figueroa ha ofrecido nuevos detalles sobre el estado de salud de Manuel. En su canal de YouTube, Figueroa reveló que Masalva despertó hace dos semanas, pero aún enfrenta graves dificultades motrices. A pesar de que neurológicamente se encuentra bien, no ha podido mover ni los brazos ni las piernas, lo que dificultará su proceso de recuperación.

“Me pasó información su tía, me dice que despertó hace dos semanas, que afortunadamente neurológicamente está bien, no perdió el habla, ni la vista, parece que tiene todas las conexiones cerebrales bien, pero que lo que está pasando ahorita es que no puede mover ni los brazos ni las piernas, que es un proceso que va a tomar su tiempo y que están ahí los doctores viendo qué hacer, que ya está con terapias, pero que ya la brincó”, Martha Figueroa

A pesar de estas dificultades, la familia del Manuel Masalva mantiene la esperanza. La recuperación motriz será un proceso largo y complicado, pero ya ha comenzado con terapias que podrían ayudarlo a recuperar el movimiento en sus extremidades.

Mira: Exproductor de ‘Hoy’ pidió oraciones para su hermana hospitalizada por una bacteria mortal

La periodista Martha Figueroaha ofrecido nuevos detalles sobre el estado de salud de Manuel Masalva. / Redes sociales

¿Dónde está hospitalizado Manuel Masalva?

La situación económica también es una preocupación para la familia de Manuel, ya que aunque el hospital en el que se encuentra es público, los costos médicos en Dubái son elevados.

A pesar de este obstáculo, los amigos y familiares del actor han logrado recaudar más de un millón de pesos a, lo que les ha permitido continuar con los tratamientos médicos.

“Hubo un momento en el que pensaban no la iba a librar, pero la brincó, sigue necesitando ayuda, me dicen que está en un hospital público, pero como es extranjero tiene que pagar una cuota. La cuota es nivel Dubái, no es poquita cosa, pero le están dando terapia para que vuelva a mover sus brazos y piernas”, explicó Figueroa.

Finalmente, la periodista expresó que la situación de Manuel es un verdadero milagro. “De veras fue un milagro”, concluyó Martha Figueroa.

¿Qué bacteria tenía Manuel Mansalva?

Manuel contrajo Burkholderia pseudomallei, una bacteria poco común pero altamente peligrosa, durante un viaje a Filipinas. Esta bacteria es la causante de una enfermedad llamada melioidosis, que puede afectar los pulmones, el sistema nervioso y otros órganos vitales. La infección suele adquirirse a través del contacto con suelo o agua contaminada y, en casos graves como el del actor, puede provocar coma o incluso la muerte si no se trata a tiempo.

Esta peligrosa bacteria complicó seriamente la salud de Mansalva, llevándolo a un estado crítico del que apenas comienza a recuperarse con ayuda médica intensiva y terapias de rehabilitación motriz.

Mira: Manuel Masalva: Emmanuel Palomares revela nuevos detalles sobre la salud de su amigo: “Días muy difíciles