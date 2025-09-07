Actor de telenovelas reaparece tras más de 100 días en coma: “hoy me siento más tranquilo”

Después de días de incertidumbre y rumores sobre su estado de salud, un querido actor de telenovelas y series reapareció en redes sociales después de 100 días de haber estado en coma con un emotivo video que ha conmovido a miles de fanáticos. En las imágenes se le ve en plena rehabilitación, agradeciendo el apoyo recibido durante los meses más difíciles de su vida. ¿Qué fue lo que le pasó? Esto es lo que sabemos.

Actor de la serie Narcos estuvo al rededor de 100 días en coma / Canva

¿Quién es Manuel Masalva y en qué telenovelas y series ha trabajado?

El actor en cuestión es Manuel Masalva, originario de Tamazunchale, San Luis Potosí. El joven cuenta con una sólida trayectoria tanto en televisión como en plataformas digitales. A sus 43 años, Masalva ha destacado en producciones de gran alcance internacional.

Uno de sus papeles más recordados es el de Ramón Arellano Félix en Narcos: México, donde interpretó al menor de la familia que conformó el Cártel de Tijuana, un personaje que lo proyectó a nivel internacional. Antes de ese éxito, participó en la serie juvenil Love Divina, transmitida en México, Argentina e Italia.

También dio vida a Luis Enrique Guzmán en La Guzmán, la bioserie de Alejandra Guzmán. En 2022 volvió a Netflix con El secreto de la familia Greco, y recientemente formó parte del elenco de Los gringo hunters, thriller policíaco cuyo estreno coincidió con su regreso a México tras la larga hospitalización. Además, el 30 de julio de 2025 se estrenó Pecados inconfesables, otra serie en la que tiene un rol protagónico.

¿Qué dijo Manuel Masalva en su emotivo video de regreso que subió en Instagram?

Manuel Masalva reapareció en redes sociales tras más de 100 días internado y compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram, en el que muestra su proceso de rehabilitación. En las imágenes se le ve realizando ejercicios físicos y retomando poco a poco su rutina, mientras agradece el apoyo recibido durante su recuperación. El actor expresó:

Manuel Masalva “Hola, amigos, familia. Después de un mes de haber vuelto a México, hoy me siento más tranquilo y con más seguridad para compartirles un poco de mi proceso de rehabilitación, de reintegración, y mucho se los debo a ustedes que han estado muy pendientes y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su manifiesto, por cada granito de arena, por el apoyo, por las donaciones, por los mensajes que me llenan el corazón y me llenan de toda la energía para salir adelante. Muchas, muchas, muchas gracias. Les mando un abrazo muy fuerte.”

Para reforzar su mensaje de fortaleza, Masalva publicó en la descripción del video con la palabra “RESILIENCIA”, definiéndola como:

“Capacidad humana de adaptarse y recuperarse positivamente ante la adversidad, el trauma, la tragedia o el estrés significativo. No significa no sentir dolor, sino poder manejar esos sentimientos y recuperarse, logrando incluso salir fortalecido de la experiencia.” Manuel Masalva

Con estas palabras, el actor deja claro que su proceso no solo ha sido físico, sino también emocional, transmitiendo un mensaje de esperanza y superación a todos sus seguidores.

¿Qué le pasó a Manuel Masalva y cuánto tiempo estuvo hospitalizado?

Todo comenzó durante unas vacaciones en Filipinas, donde compartió fotos en playas paradisíacas. Sin embargo, la salud de Manuel Masalva se deterioró rápidamente tras contraer una agresiva infección bacteriana. Su amigo y colega Mario Morán informó en abril que se encontraba en coma inducido en terapia intensiva.

En un inicio se creyó que estaba internado en el sudeste asiático, pero posteriormente se confirmó que fue trasladado a Dubai, donde se le practicó una cirugía de emergencia. La infección lo mantuvo 105 días en coma y en estado crítico. Durante ese tiempo, familiares, amigos y colegas organizaron una recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos en el extranjero, logrando reunir cerca de 50 mil dólares.

Finalmente, a finales de julio, Manuel Masalva pudo regresar a México para continuar con su recuperación. En su mensaje más reciente aseguró que todavía enfrenta un largo proceso de rehabilitación, pero se mostró agradecido con la vida, con su familia y con las personas que estuvieron pendientes de él en todo momento.

