Manuel Masalva, actor que estuvo en coma más de 100 días, anuncia triste muerte: “Te voy a extrañar”

El 2025 ha sido un año de duras pruebas para el actor Manuel Masalva, conocido por interpretar a Ramón Arellano Félix en la exitosa serie de Netflix Narcos: México. Luego de haber enfrentado un episodio crítico de salud en Dubái que lo mantuvo al borde de la muerte, el artista de 43 años atraviesa ahora un nuevo golpe emocional: el fallecimiento de un ser querido, a quien despidió con un sentido mensaje en redes sociales. ¿De quién se trata?

¿Qué le pasó a Manuel Masalva y cuánto tiempo permaneció hospitalizado?

Todo comenzó durante unas vacaciones en Filipinas, donde el actor compartía imágenes disfrutando de hermosas playas. No obstante, el estado de salud de Manuel Masalva empeoró de forma repentina al contraer una severa infección bacteriana. En abril, su amigo y colega Mario Morán informó que Masalva estaba en coma inducido y bajo cuidados intensivos.

Aunque al principio se creyó que continuaba hospitalizado en el sudeste asiático, más tarde se confirmó que había sido trasladado a Dubái, donde fue sometido a una cirugía de emergencia. La infección lo mantuvo en coma y en condición crítica durante 105 días. En ese periodo, sus familiares, amigos y compañeros del medio organizaron una colecta para cubrir los costos médicos en el extranjero, logrando reunir cerca de 50 mil dólares .

A finales de julio, Manuel Masalva pudo regresar a México para seguir con su proceso de recuperación. En un mensaje realizado a inicios de septiembre, agradeció profundamente a la vida, a su familia y a todas las personas que lo acompañaron durante su difícil experiencia, así como el apoyo económico que recibió:

Hola, amigos, familia. Después de un mes de haber vuelto a México, hoy me siento más tranquilo y con más seguridad para compartirles un poco de mi proceso de rehabilitación, de reintegración, y mucho se los debo a ustedes que han estado muy pendientes y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su manifiesto, por cada granito de arena, por el apoyo, por las donaciones, por los mensajes que me llenan el corazón y me llenan de toda la energía para salir adelante. Muchas, muchas, muchas gracias. Les mando un abrazo muy fuerte. Manuel Masalva

Posteriormente compartió un poco de su trabajo de recuperación en el gimnasio.

¿Qué familiar de Manual Masalva murió recientemente?

El martes 11 de noviembre, Manuel Masalva anunció la muerte de un ser querido en su cuenta oficial de Instagram. Se trató de su abuela, una de las figuras más importantes en su vida. Aunque el actor no ofreció detalles sobre las causas del deceso, su publicación reflejó la profunda tristeza que lo embarga.

En sus historias, Masalva compartió una imagen abrazando a su abuelita, acompañada del mensaje:

Adiós abuela. Dios bendiga tu partida. Gracias por aguantarme a verte una vez más. Te voy a extrañar. Manuel Masalva

Junto a esta fotografía, el actor publicó otra imagen en la que su abuela aparece sola, mientras de fondo suena una melodía de tintes melancólicos que acentuó el tono de despedida.

Hasta el momento, Masalva no ha dado más declaraciones sobre la pérdida, no dio una causa en específico y sus mensajes hasta el momento han sido solo de despedida hacia su abuela.

Manuel Masalva se despide de su abuela / IG: manuelmasalva y canva

¿Quién es Manuel Masalva y cuál es su trayectoria?

El actor Manuel Masalva nació en 1981 en el estado de San Luis Potosí, México. Antes de incursionar en la actuación, se formó en el ámbito musical, cursando estudios en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tampico. Más adelante, decidió prepararse como actor e ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), una de las instituciones más reconocidas del país en la enseñanza de artes escénicas.

Su trayectoria en televisión comenzó alrededor del año 2014, cuando participó en producciones como Mi corazón es tuyo. Posteriormente, amplió su experiencia con proyectos como:



Yago (2016) y

(2016) y Love Divina (2017), esta última le otorgó proyección internacional al emitirse en distintos países fuera de México.

El reconocimiento masivo llegó con su interpretación de Ramón Arellano Félix en la exitosa serie de Netflix, Narcos: México (2018–2021). Gracias a este papel, Masalva consolidó su nombre dentro de la industria y se posicionó como un actor con proyección internacional.

