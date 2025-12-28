Tylor Chase enfrenta graves enfermedades; ¡preocupante situación del exactor infantil de Nickelodeon!

El drama detrás de las cámaras de Nickelodeon salió a la luz recientemente, cuando el padre de Tylor Chase decidió hablar sobre las difíciles condiciones de salud que enfrenta su hijo. El exactor, conocido por su papel en Manual de supervivencia escolar de Ned, vivía en situación de calle, y según su padre, padece diversas enfermedades.

No te pierdas: Así fue la muerte del famoso ‘calvo de la Lotería de Navidad': ¡Escondieron su fallecimiento casi un año!

La lucha de Tylor Chase contra la bipolaridad, esquizofrenia y adicciones conmueve a sus fans en redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Tylor Chase vive en la calle?

Tylor Chase acaparó la atención de las redes sociales después de que una usuaria de TikTok compartió un video en el que se observa al exactor visiblemente deteriorado. En la grabación, se presenta ante la cámara diciendo: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.

La publicación generó una ola de comentarios de fans que lo recuerdan con cariño por sus papeles en Nickelodeon. La mayoría de ellos expresó preocupación por su bienestar y cuestionó qué circunstancias lo llevaron a vivir en la calle, lejos de los reflectores que alguna vez lo acompañaron.

Según familiares y allegados, la vida de Chase ha estado marcada por múltiples desafíos que incluyen problemas de salud física y emocional, así como la falta de un apoyo constante tras su salida de la industria. Estos factores habrían contribuido a que, pese a su talento y popularidad en el pasado, actualmente se enfrente a la dura realidad de vivir en situación de calle, mientras intenta reconstruir su vida y encontrar un rumbo estable.

No te pierdas: El primer Santa Claus del cine mexicano y su trágico final ¿Quién fue José Elías Moreno y de qué murió?

Conoce la verdad sobre las enfermedades que han marcado la vida del ex actor infantil Tylor Chase. / Foto: Redes sociales

¿Qué enfermedades tiene Tylor Chase, actor de Manual de supervivencia escolar de Ned?

La situación de Tylor Chase genera gran preocupación entre sus seguidores, y ahora su padre Joseph Mendez Jr., habló públicamente sobre los retos que enfrenta el exactor y las enfermedades que tiene.

En una entrevista con Daily Mail, Mendez Jr. reveló que la familia ha dedicado más de una década a buscar opciones de tratamiento para Tylor Chase, intentando apoyarlo en su recuperación y bienestar.

“Durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluyendo apoyo para el consumo de sustancias y atención de salud mental. Además de la adicción, a Tylor se le diagnosticó trastorno bipolar y esquizofrenia, que requieren tratamiento médico constante”, señaló Mendez Jr.

Estas declaraciones ponen en perspectiva la difícil realidad que viven muchos jóvenes actores que, a pesar de haber brillado en la televisión, enfrentan problemas de salud mental y adicciones que requieren acompañamiento profesional constante. La familia de Tylor Chase continúa buscando la manera de que reciba la atención necesaria para estabilizar su vida y garantizar su bienestar a largo plazo.

No te pierdas: Muere Pat Finn, actor de Friends: esta fue la última y desgarradora publicación que le hizo a su esposa

Salud en riesgo: Tylor Chase, ex estrella de Nickelodeon, enfrenta problemas médicos que lo han llevado a situaciones difíciles. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Tylor Chase, exactor de Nickelodeon?

Tylor Chase, nacido como Tylor Kurtis Mendez el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, es un exactor que ganó reconocimiento desde su adolescencia. Hijo de Joseph Mendez Jr. y Paula Moisio, se trasladó con su familia al área del condado de Los Ángeles, donde comenzó a actuar a principios de la década de 2000. Su carrera despegó gracias a su papel de Martin Qwerly, un personaje recurrente en la popular serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, que se emitió de 2004 a 2007 y se convirtió en un ícono para toda una generación.

Además de su participación en Manual de supervivencia escolar de Ned, Chase amplió su trayectoria artística con apariciones en la serie Everybody Hates Chris en 2005 y en la película independiente Good Time Max (2007), dirigida y protagonizada por James Franco, donde interpretó al joven Adam. También prestó su voz para el videojuego LA Noire en 2011, mostrando su versatilidad como actor y su capacidad de adaptarse a distintos formatos de entretenimiento.

Años más tarde, Tylor Chase exploró la escritura y la autopublicación, lanzando en 2020 dos libros bajo el seudónimo “Shrine Tylor”: A Vampire’s Salvation: Shrine and Ellen (The Tales of Shrine Book 1) y SO BE IT: Says Jehovah (Shrine and Ellen Book 2). Aunque su carrera lo llevó a la fama desde joven, recientemente se ha visto envuelto en situaciones difíciles, incluyendo vivir en la calle, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores y recordado al público que detrás del talento también existen retos personales y de salud que afectan su vida cotidiana.

No te pierdas: Esposa de James Ransone, actor de IT, lanza desgarrador mensaje tras su muerte: “Lo nuestro es para siempre”