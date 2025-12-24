Muere Pat Finn, actor de Friends: esta fue la última y desgarradora publicación que le hizo a su esposa

La muerte de Pat Finn, actor estadounidense reconocido por sus participaciones en sitcoms icónicas como Friends, Seinfeld y The Middle, fue confirmada este 24 de diciembre por su familia. El intérprete falleció a los 60 años, luego de enfrentar durante varios años una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que lo acompañó desde 2022 y que con el tiempo derivó en complicaciones mayores.

Tras darse a conocer la noticia, seguidores del actor y público en general retomaron una de sus últimas publicaciones en redes sociales: un mensaje dedicado a su esposa, Donna Crowley, con quien compartió más de tres décadas de vida. El posteo, realizado semanas antes de su fallecimiento, se ha convertido en un testimonio público de sus últimos mensajes personales antes de morir.

¿De qué murió Pat Finn, actor de Friends?

Pat Finn murió la noche del lunes 22 de diciembre en su casa de Los Ángeles, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses como TMZ y The Post. El actor estuvo acompañado por su familia durante sus últimos momentos. Aunque su fallecimiento ocurrió hace algunos días, fue hasta este miércoles 24 de diciembre cuando sus familiares informaron públicamente la noticia.

Desde 2022, Finn enfrentaba una batalla contra el cáncer. Si bien nunca se confirmó de manera oficial en qué parte del cuerpo inició la enfermedad, reportes de medios locales señalan que habría comenzado en la vejiga. Posteriormente, el actor logró una remisión, pero con el paso del tiempo la enfermedad regresó y la metástasis complicó su estado de salud.

Hasta el momento, la familia no ha ofrecido más detalles médicos ni ha anunciado servicios funerarios públicos. La información disponible se limita a lo reportado por medios y al comunicado difundido por sus allegados.

¿Cuál fue la última publicación de Pat Finn en Instagram?

La última publicación de Pat Finn en Instagram data del 29 de septiembre de 2025. En ella, el actor compartió un par de fotografías que mostraban el “antes y después” de su relación con Donna Crowley, su esposa, con quien cumplía 35 años de matrimonio.

El mensaje que acompañó las imágenes rápidamente llamó la atención tras confirmarse su muerte. En la dedicatoria, Finn escribió:

“¡Wow, 35 años! ‘Afortunado’ se queda corto para describir lo que es estar casado con tu mejor amiga y el amor de tu vida. Gracias por todos estos años de amor y risas. ¡Esperando todos los años por venir!”. Pat Finn

La publicación se convirtió en una de las más comentadas tras darse a conocer el fallecimiento del actor, ya que fue uno de sus últimos mensajes públicos. En redes sociales, usuarios retomaron la frase como una de las últimas expresiones personales que compartió antes de morir.

Previo a ese posteo, el 27 de septiembre, Pat Finn también había publicado fotografías junto a Donna para felicitarla por su cumpleaños. En esa ocasión, escribió un mensaje breve:

“¡Feliz cumpleaños a la mujer más increíble que conozco! ¡Gracias por ser el mejor! ¡Te quiero 10!”. Pat Finn

¿Quién era Donna Crowley y cómo hablaba Pat Finn de su familia?

Donna Crowley fue la esposa de Pat Finn durante 35 años. En sus redes sociales, el actor solía referirse a ella como su mejor amiga y compañera de vida. Aunque Finn no mantenía una actividad constante en Instagram, sus publicaciones estaban centradas principalmente en su familia.

En su biografía de la red social se describía de forma sencilla: “Actor y escritor, casado y padre de 3 hijos, originario de Chicago”. Además de su esposa, Pat Finn compartía ocasionalmente imágenes del crecimiento de sus hijos, desde fotografías de la infancia hasta momentos importantes como graduaciones.

Tras su fallecimiento, la familia ha mantenido un perfil discreto. Hasta ahora, solo su hija Caitlin Finn se ha pronunciado públicamente. A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió un mensaje de despedida en el que recordó distintos momentos junto a su padre y expresó el orgullo que sentía por él.

“Ojalá tuviéramos más tiempo porque todavía hay muchas más preguntas que tengo, historias que quiero escuchar y películas que quiero ver juntos”, escribió Caitlin, quien también recordó el sentido del humor de su padre y las conversaciones que solían tener.

Pat Finn fue conocido por interpretar personajes secundarios en algunas de las sitcoms más populares de la televisión estadounidense. Aunque no fue protagonista, su trabajo lo convirtió en un rostro familiar para generaciones de espectadores.

