Actor de ‘Doménica Montero’ acusado de golpear mujeres ¡habría abusado de una exnovia!: “Les escupe”

Sin duda alguna, ‘Doménica Montero’, adaptación de la telenovela ‘La Dueña’, se está consolidando como uno de los melodramas más atrapantes de 2026. Con grandes estrellas como Angelique Boyer y Graco Sender, hijo de Sergio Sendel, todo pinta que será uno de los mayores éxitos de este año.

No obstante, la popularidad no la ha hecho exenta de polémicas. Y es que, recientemente, ha comenzado a circular que, presuntamente, uno de sus actores habría golpeado a sus exparejas y hasta habría abusado de una de ellas, ¿De quién se trata?

Doménica Montero / Redes sociales

¿Qué actor de ‘Doménica Montero’ está siendo acusado de violentar y abusar de mujeres?

Se trata de Iván Ochoa, quien le da vida a ‘Pánfilo’ en ‘Doménica Montero’. A través de TikTok, ha circulado un video que lo acusa de, presuntamente, usar su “espiritualidad” para “atraer mujeres” y someterlas.

“¿Qué dirías si, entre ellos, se encuentra un agresor que se aprovecha de la fama y la espiritualidad para violentar, buscar niñas menores para su disfrute? Hablemos de Iván Ochoa. Es un actor que se aprovecha de su profesión y su supuesta espiritualidad. Así comienza su modo de operar para después atacar”, indicó el usuario.

Supuestamente, “toma el control de las chicas con las que sale, como sus tiempos, y las viste de la manera que él quiere”. De acuerdo con lo dicho en la grabación, con el tiempo, Ochoa, presuntamente, se vuelve más agresivo con ellas.

“Las insulta, las sujeta, las toma, les escupe en la cara y las avienta. Una de ellas lo encontró mastu…, al cuestionarlo, Iván abusó de ella. Durante el abuso, la cacheteó tanto que terminó con marcas físicas en el rostro. Esta misma chica le encontró mensajes con menores de edad, con el mismo discurso con el que la envolvió a ella”, expresó.

¿Iván Ochoa, actor de ‘Doménica Montero’, iría a la cárcel por estas acusaciones?

Según el usuario, cinco mujeres ya han expresado haber vivido supuestas situaciones de violencia con Iván Ochoa; dos de ellas, presuntamente, ya presentaron denuncias formales, pero aún no hay avances.

El internauta, cuya cuenta es @colectivodrl, señaló que el nombre del actor ya se encuentra registrado en una lista “negra” de agresores que hizo hace algún tiempo, con la esperanza de que se haga viral.

Cabe destacar que la celebridad puso sus redes sociales en privado y no se ha pronunciado públicamente. En tanto que continúa con su participación en ‘Doménica Montero’.

Iván Ochoa / Redes sociales

¿Quién es Iván Ochoa, actor de ‘Doménica Montero’?

Iván Eduardo Ochoa Sandoval, mejor conocido solo como Iván Ochoa, es un actor mexicano que actualmente está tomando relevancia por su participación en ‘Doménica Montero’. Previo a este melodrama, Ochoa participó en otros proyectos como:

Amor dividido

La madrastra

Esta historia me suena Vol. 5

La campiriana

Durante una entrevista reciente, el actor se dijo muy contento y agradecido por la oportunidad de estar en ‘Doménica Montero’. Describió su personaje como un peón que toma malas decisiones para lograr su objetivo. En ese momento, aseguró que, si bien no es alguien que le guste perjudicar a los demás para alcanzar sus metas, sí es muy determinado.

