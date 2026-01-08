¿Quién es Graco Sendel, el guapo hijo de Sergio Sendel actúa en ‘Doménica Montero’ con Angelique Boyer?

Con el próximo estreno de “Dómenica Montero”, protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas, el nombre de Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel, ha comenzado a volverse tendencia en redes sociales, pues apunta a convertirse en el nuevo galán de telenovelas que robará suspiros a la audiencia de Las estrellas.

El joven actor de 27 años e hijo del villano de telenovelas dará vida Pedro en “Doménica Montero”, que es la nueva versión de “La dueña”. El proyecto es producido por Carlos Bardasano, ¿pero quién es Graco y qué ha hecho en el mundo de la actuación?

Mira: ¡Polémica en Top chef VIP 2025! Sergio Sendel pelea con chef Betty Vázquez en primer episodio, ¿lo expulsan?

Graco Sendel, el guapo hijo de Sergio Sendel, roba miradas en Doménica Montero con Angelique Boyer. / Instagram: @gracosendel

¿Qué personaje interpretará Graco Sendel en Domenica Montero?

Graco Sendel dará vida a Pedro, un personaje generoso, humilde y de gran corazón, que trabaja para “Dómenica Montero”. Se trata de un hombre marcado por las dificultades desde la infancia, pero con una fuerte determinación por salir adelante y superarse.

Sobre su papel, el joven actor explicó que Pedro es un personaje profundamente noble, cuya historia está atravesada por la resiliencia y el amor.

“Pedro es un personaje muy bueno y de corazón, que creció con muchas dificultades, pero decide irse superando; tiene una relación con Nieves, a quien conoció desde niño”, comentó Graco Sendel al programa “Hoy”.

Mira: Facundo: De recibir cachetada de Sergio Sendel a La casa de los famosos México, revive polémico VIDEO

Graco Sendel, el guapo hijo de Sergio Sendel, roba miradas en Doménica Montero con Angelique Boyer. / Instagram: @gracosendel

¿Qué dice Graco Sendel sobre seguir los pasos de su papá Sergio Sendel?

Graco Sendel se mostró orgulloso de continuar el legado de su padre, el actor Sergio Sendel, a quien reconoce como un hombre estricto, pero también como una figura con una trayectoria sólida y brillante dentro de las telenovelas mexicanas.

Durante una entrevista en el programa “Hoy”, el joven actor expresó la emoción que siente por formar parte de este nuevo proyecto y por llevar un apellido con peso dentro de la industria, destacando la importancia de hacerlo con responsabilidad y compromiso.

“Yo se lo digo a mi hermana y a mi papá y a la gente, está padrísimo poder continuar con un apellido y con una carrera bonita, con buenos proyectos bien hechos, y ahora que me den la oportunidad de hacerlo, espero que este sea el comienzo de una hermosa carrera”, comentó Graco Sendel en el programa “Hoy”.

Graco Sendel, el guapo hijo de Sergio Sendel, roba miradas en Doménica Montero con Angelique Boyer. / Instagram: @gracosendel

¿Quién es Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel que robará suspiros en “Domenica Montero”?

Graco Sendel es un joven actor mexicano de 27 años que comienza a consolidarse como uno de los nuevos rostros de las telenovelas.

Nacido el 30 de mayo de 1998 en la Ciudad de México, es hijo del reconocido actor Sergio Sendel y hermano mellizo de Valeria Santaella, que actuó en “Amanecer”.

Aunque cuenta con una formación profesional en Creación y Desarrollo de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, Graco decidió seguir su vocación artística y comenzó su carrera en el teatro, para después dar el salto a la televisión en “Mi camino es amarte” en 2022.

El joven actor se fue a vivir a Estados Unidos un tiempo y regresó para retomar la actuación en la telenovela “Doménica Montero”, donde interpreta a Pedro Sánchez, un personaje noble.

Además de la actuación, Graco Sendel practica artes marciales mixtas y es reconocido por su disciplina.

Mira: Sergio Sendel se aplica vacuna antiedad de miles de pesos para lucir más joven antes de cumplir 60 años