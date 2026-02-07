Hijo de Sergio Sendel le rompe el corazón a sus fans, su novia lo presume y marca territorio en redes

Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel se consolida como el nuevo crush de la temporada, sus ojos grandes, su cabello desaliñado y su sonrisa han cautivado a sus seguidoras en “Doménica Montero”, telenovela en la que da vida a Pedro, un chico humilde y de buen corazón.

Para muchos es evidente el parecido a su padre Sergio Sendel. Sin embargo, Graco Sendel se abre paso en la pantalla chica con este personaje, con el que busca empezar a ser identificado con su propio talento.

Aunque muchas seguidoras creían que estaba soltero, ya que poco se sabía sobre su vida amorosa o personal, la sorpresa llegó en redes sociales. Fue su propia novia quien apareció para confirmar el romance y dejar claro, sin rodeos, que el galán ya tiene dueña y no está disponible.

Mira: Sergio Sendel se aplica vacuna antiedad de miles de pesos para lucir más joven antes de cumplir 60 años

Graco Sendel, el guapo hijo de Sergio Sendel, roba miradas en Doménica Montero con Angelique Boyer. / Instagram: @gracosendel

Novia del hijo de Sergio Sendel lo presume en sus redes

Fue en TikTok donde se viralizó un video de una usuaria identificada como Daniela Tirado, una deportista y triatleta, quien compartió un pequeño fragmento en el que aparece abrazada cariñosamente de Greco Sendel. En las imágenes, el joven la besa en la mejilla, la abraza y hasta la carga mientras juegan sobre la cama.

En pocas horas, el clip superó el millón de reproducciones y desató todo tipo de reacciones en redes sociales. Estos fueron algunos de los comentarios.



“No tenía ningún video con él hasta ahora que ya lo conocimos. Qué ganas de restregarnos en la cara que es de ella”

“Alguien se comió mi torta”

“Llévalo a la luna por nosotras”.

“Fan de su relación”

“A fuerzas nos lo querías restregar en la cara”

Mira: ¡Polémica en Top chef VIP 2025! Sergio Sendel pelea con chef Betty Vázquez en primer episodio, ¿lo expulsan?

¿Quién es Daniela Tirado, novia de Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel?

Daniela Tirado, pareja de Greco Sendel, es una triatleta de 25 años que ha dedicado gran parte de su vida al deporte.

En una entrevista con Fit by You, realizada en diciembre pasado, compartió que lleva alrededor de tres años compitiendo en triatlones.

Esta disciplina combina natación, ciclismo y carrera a pie, y, según contó, se ha convertido en un pilar fundamental en su día a día. “Me ha dado mucho de lo que es mi vida ahorita”, confesó.

Daniela Tirado, deportista y novia de Graco Sendel / Redes sociales

¿Quién es Graco Sendel y qué edad tiene?

Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel y nacido en la Ciudad de México, tiene 27 años y desde muy joven se ha desarrollado en el mundo de la actuación, participando tanto frente a cámaras como en el ámbito teatral. Su primer papel destacado fue en 2010, en la obra Todos ríen, donde interpretó a “Carlitos”, marcando sus primeros pasos en los escenarios.

En 2022, Graco Sendel continuó su trayectoria en el teatro con la obra Santiago y al mismo tiempo dio el salto a la televisión con la telenovela Mi camino es amarte, proyecto en el que empezó a consolidar su presencia frente al público y la industria. Su participación en esta producción abrió la puerta a nuevos papeles dentro de melodramas mexicanos.

Actualmente, forma parte del elenco de Doménica Montero, producción de TelevisaUnivision, donde interpreta a Pedro Sánchez. Además de la actuación, Graco ha incursionado en el ámbito deportivo como practicante de Artes Marciales Mixtas (MMA), disciplina que lo llevó a competir en el reality show “Reto 4 Elementos: Liga Extrema”. Su carrera combina así experiencia actoral y participación en proyectos deportivos, consolidando su perfil dentro del entretenimiento.

No te pierdas: Sergio Sendel tiene caluroso gesto con una fan y las redes se escandalizan por su galanura: “Todo que ver”