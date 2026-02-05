Graco Sendel comparte FOTO con su papá Sergio Sendel y lucen como dos gotas de agua; las redes explotan

Graco Sendel, quien recientemente se colocó como uno de los nuevos rostros de las telenovelas, compartió una fotografía junto a su padre Sergio Sendel y sorprendió por el parecido entre ambos, lo que prendió totalmente las redes sociales. Aquí te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Emilio Osorio es llamado el nuevo Nodal tras ser relacionado con la hija de Sergio Sendel

Graco Sendel comparte imagen con su papá y sorprende por el parecido. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Sergio Sendel, el papá de Graco Sendel?

Sergio Sendel, nacido el 4 de noviembre de 1966, es un actor conocido principalmente por interpretar villanos actor recordado por sus participaciones en telenovelas como Tres mujeres, Lo que la vida me robó y Destilando amor, es el padre de Graco Sendel, actor que actualmente forma parte del elenco de Domenica Montero.

Graco Sendel da vida a Pedro en la telenovela Domenica Montero, producción protagonizada por Angelique Boyer. Su participación en este proyecto ha permitido que el público comience a identificar su trabajo actoral, al tiempo que se ha despertado interés por conocer más sobre su trayectoria y su entorno familiar dentro del medio artístico.

El parentesco entre Sergio y Graco Sendel ha llamado la atención debido a la presencia que ambos han tenido en la televisión, aunque en distintas etapas y proyectos. Mientras Sergio Sendel es conocido por una carrera consolidada en melodramas, su hijo comienza a abrirse paso en la industria, sumando experiencia en producciones actuales y construyendo su propio camino frente a las cámaras.

No te pierdas: Facundo revela los peores famosos que ha tenido como invitados: ¿Quiénes están en su lista negra? | VIDEO

Una nueva foto de Graco Sendel y Sergio Sendel muestra el parecido entre padre e hijo. / Foto: Redes sociales

¿Cuál fue la foto que compartió Graco Sendel con su papá Sergio Sendel?

Graco Sendel compartió recientemente una fotografía en redes sociales que llamó la atención de sus seguidores al aparecer junto a su padre,el actor Sergio Sendel. La imagen sorprendió el parecido entre ambos, lo que no dejaron pasar los internautas.

En la fotografía también aparece el actor Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez, quien se encontraba con ellos en los pasillos de Televisa. La publicación se sumó a otras interacciones recientes de Graco Sendel en redes sociales, donde ha compartido momentos relacionados con su trabajo en televisión.

No te pierdas: ¡Polémica en Top chef VIP 2025! Sergio Sendel pelea con chef Betty Vázquez en primer episodio, ¿lo expulsan?

Graco Sendel y Sergio Sendel: la foto que evidencia el parecido entre padre e hijo. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Graco Sendel y qué edad tiene?

Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel y nacido en la Ciudad de México, tiene 27 años y desde muy joven se ha desarrollado en el mundo de la actuación, participando tanto frente a cámaras como en el ámbito teatral. Su primer papel destacado fue en 2010, en la obra Todos ríen, donde interpretó a “Carlitos”, marcando sus primeros pasos en los escenarios.

En 2022, Graco Sendel continuó su trayectoria en el teatro con la obra Santiago y al mismo tiempo dio el salto a la televisión con la telenovela Mi camino es amarte, proyecto en el que empezó a consolidar su presencia frente al público y la industria. Su participación en esta producción abrió la puerta a nuevos papeles dentro de melodramas mexicanos.

Actualmente, forma parte del elenco de Doménica Montero, producción de TelevisaUnivision, donde interpreta a Pedro Sánchez. Además de la actuación, Graco ha incursionado en el ámbito deportivo como practicante de Artes Marciales Mixtas (MMA), disciplina que lo llevó a competir en el reality show Reto 4 Elementos: Liga Extrema. Su carrera combina así experiencia actoral y participación en proyectos deportivos, consolidando su perfil dentro del entretenimiento.

No te pierdas: Sergio Sendel tiene caluroso gesto con una fan y las redes se escandalizan por su galanura: “Todo que ver”