Actor de Domenica Montero sorprende al anunciar que será papá: ¡Bebé en camino! Así lo confirmó | VIDEO

Un galán de telenovela y actor de Domenica Montero compartió recientemente una noticia personal que marcó un nuevo momento en su vida fuera de los reflectores: la familia se agranda y se convertirá en padre, ¿de quién se trata? Te contamos todos los detalles.

¿Qué actor de Domenica Montero será padre?

Diego Amozurrutia, actor que da vida a Max en la telenovela Domenica Montero, compartió una noticia importante en el ámbito personal al revelar que se convertirá en padre. El anuncio fue realizado de manera pública y generó reacciones entre seguidores del actor y de la producción, quienes han seguido de cerca su trayectoria en televisión.

El también músico dio a conocer que esta nueva etapa la vivirá junto a su pareja Sofía Ghavami, quien se desarrolla profesionalmente como bailarina y actriz. La noticia marcó un momento significativo para ambos, al tratarse de un proyecto de vida que, según lo expresado, están compartiendo en conjunto.

Así anunció que será papá: Diego Amozurrutia, galán de telenovelas, enternece a sus seguidores. / Foto: Redes sociales

¿Cómo anunció el actor Diego Amozurrutia que será papá?

Diego Amozurrutia compartió un video a través de sus redes sociales, en el que aparece junto a Sofía Ghavami disfrutando de unos días en la playa y anunciaron que esperan a su primer bebé. En las imágenes se les observa caminando a la orilla del mar y compartiendo instantes de cercanía, además de que se aprecia la pancita de la actriz, bailarina y creadora de contenido, detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

El actor acompañó la publicación con un especial mensaje: “Lo mejor está por venir… así nuestros días últimamente”, escribió Amozurrutia.

Además, la publicación generó diversas reacciones en redes sociales, donde actores y cantantes dejaron mensajes en los comentarios. Entre quienes reaccionaron se encuentran María León, Alexis Ayala, Iván Amozurrutia y Matías Novoa, quienes expresaron su apoyo y cercanía ante el momento que atraviesa la pareja.

Diego Amozurrutia confirmó que será papá. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Diego Amozurrutia?

Diego Amozurrutia es un actor que ha construido su carrera en televisión, teatro y series, iniciando desde muy joven dentro de la industria del entretenimiento. Nació el 31 de agosto de 1990 en la Ciudad de México y su primer acercamiento con el público ocurrió cuando apenas tenía 12 años, al participar en los DVD derivados de la telenovela Cómplices al rescate, producción protagonizada por Belinda y que se convirtió en un fenómeno infantil en su momento.

Tras esa experiencia, Amozurrutia decidió continuar su formación profesional e ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde dio sus primeros pasos formales como actor. Su debut televisivo se dio en un episodio de la serie Rebelde, lo que abrió la puerta a nuevos proyectos tanto en televisión abierta como en producciones de otros formatos.

A lo largo de los años, Diego Amozurrutia ha participado en diversas telenovelas que le permitieron consolidar su presencia en la pantalla chica. Entre sus trabajos se encuentran Mi pecado, donde interpretó a Josué Huerta, Llena de amor y Amorcito corazón. Además, formó parte de la serie Tiempo Final en su tercera temporada, en el episodio titulado “Diva”, producción realizada para FOX.

En 2013, su carrera dio un giro al firmar un contrato con Warner Bros. para protagonizar Gossip Girl Acapulco, donde interpretó a Daniel Parra. Posteriormente, incursionó en el teatro musical con Hoy no me puedo levantar, dando vida a Colate, y regresó a la televisión como parte del elenco de Quiero amarte, donde interpretó a un villano juvenil. Con el paso del tiempo, Diego Amozurrutia se ha mantenido activo en distintos proyectos, construyendo una trayectoria constante dentro del medio artístico mexicano.

