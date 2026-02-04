Querido actor de es hospitalizado de emergencia por una cirugía; ¡Filtran impactante FOTO desde la clínica!

La industria del espectáculo sigue dando de qué hablar. Tras la muerte del actor mexicano Gerardo Taracena, se confirma que una reconocida celebridad fue hospitalizada de emergencia. Se trata de Channing Tatum, quien ganó mucha relevancia tras interpretar a ‘Gambito’ en ‘Deadpool 3’. Esto es lo que se sabe.

Channing Tatum / Redes sociales

¿Qué le pasó al actor Channing Tatum?

Diversos medios estadounidenses, incluido TMZ, informaron que Channing Tatum fue hospitalizado de emergencia durante la madrugada de este miércoles 4 de febrero. Esta información fue confirmada por el propio actor, quien compartió una foto de él en una ambulancia.

“Otro día más. Otro reto. Este va a ser difícil, pero, bueno, ¡vamos por ello!”, escribió el histrión en un post de Instagram.

A raíz de la preocupación que la imagen causó en sus seguidores, Tatum detalló que fue ingresado a la clínica por una cirugía en el hombro. Y es que sufrió una fuerte fractura. Afortunadamente, no hubo complicaciones en la intervención.

El famoso subió otra foto en la que se observa el antes y después de su operación. En una de las imágenes, se puede ver que los huesos de su hombro fueron unidos con un tornillo: “Hombro atornillado. ¡Genial!”, manifestó.

¿Cuál es el estado de salud de Channing Tatum tras su cirugía de hombro?

Como era de esperarse, la publicación de Channing Tatum sobre su hospitalización se viralizó rápidamente. Tanto fans como colegas no han dudado en decirse aliviados de que la operación haya salido bien y les desearon todo lo mejor en su recuperación.

Hasta el momento, el actor no ha comentado más sobre su situación. Sin embargo, parece que continúa en el hospital en observación. Y es que su actual novia, Inka Williams, comentó el post con un mensaje que deja ver que él está mejor: “Lobo feroz”, indicó.

Sus seguidores continúan al pendiente de cualquier actualización y esperan que, en las próximas horas, dé algún tipo de actualización.

Channing Tatum / Redes sociales

¿Quién es el actor Channing Tatum?

Channing Tatum es un actor, modelo y productor estadounidense. Actualmente tiene 45 años y es considerado uno de los hombres más guapos de la industria de Hollywood. Su debut fue durante los años 2000, cuando trabajó con diversas marcas. También apareció en un videoclip de Ricky Martin.

Con el tiempo, se le dio la oportunidad de aparecer en grandes películas como:

“Un paso más”

“Votos de amor”

“Mike Magic”

“Querido John”

“CSI: Miami”

“Deadpool 3”

“Comando especial”

Su vida personal ha sido muy agitada. Estuvo casado en varias ocasiones y salió con diversas estrellas del medio como Jessie J. Tiene un hijo. Actualmente, está saliendo con la celebridad australiana Inka Williams.

