¿Damián Alcázar murió? Circula imagen en redes sociales que desató rumores y el actor desmiente noticia falsa

En las últimas horas, las redes sociales se inundaron con mensajes de preocupación tras la difusión de una imagen que aseguraba la muerte presuntamente del actor mexicano Damián Alcázar. La fotografía, editada en tonos grises y acompañada por su fecha de nacimiento y el año 2026, comenzó a circular rápidamente, generando confusión entre seguidores y usuarios de plataformas digitales sobre la noticia FALSA de su muerte, Sin embargo, el propio actor salió a desmentir la información de manera directa y clara. ¿Qué sucedió exactamente?

Damián Alcázar / Redes sociales

¿Cómo surgió el rumor de la falsa muerte de Damián Alcazar?

La noticia falsa que indicaba la muerte del actor mexicano, Damián Alcázar, inundó rápidamente las redes sociales, mostrando la preocupación de los miles o millones de fans a lo largo del país y del mundo.

Todo inició con una publicación en Facebook, en la que se sugería falsamente que Alcázar supuestamente había fallecido a los 73 años de edad, la angustia llegó con las palabras utilizadas por la persona que creó el post:

Damián Alcázar: hoy el cine mexicano guarda silencio.” una de las miradas más duras, honestas y poderosas del cine nacional. Post en redes sociales

La publicación no decía literalmente que el actor presuntamente había muerto, más bien era una manera de homenajear su carrera a lo largo de los años, pero la imagen que se usó generó confusión. Aquí algunos de los comentarios:



“Yo pensé que ya había muerto”,

“Pensé que ya había fallecido” y,

“No me digan, ¿qué le pasó?”.

Rumor sobre muerte de Damián Alcázar / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Damián Alcázar a los rumores falsos sobre su supuesta muerte?

Ante la ola de mensajes y publicaciones que daban por hecho su fallecimiento, Damián Alcázar utilizó su cuenta oficial de Facebook para aclarar la situación. El actor compartió la misma imagen que se había viralizado y escribió un mensaje breve pero contundente:

“ Anda circulando esta imagen; todo falso, no hagan caso ”.

Con esta declaración, se aclaró el rumor entorno a la muerte del actor mexicano. El caso se suma a una larga lista de figuras públicas que han sido víctimas de este tipo de rumores en internet, por ejemplo:



Wendy Guevara,

Roger González,

Chuponcito, entre muchos otros.

¿Cuál es el proyecto más reciente de Damián Alcázar?

Lejos de cualquier tragedia, Damián Alcázar protagonizó la serie sobre “El mochaorejas”, la cual puede ser vista mediante la plataforma ViX Premium, disponible desde hace varios días.

La producción se ha convertido en uno de los lanzamientos más comentados de este inicio de año, al revivir uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal del país.

En la rueda de prensa, a la que también asistió TVNotas, Damián Alcázar habló sobre su labor como actor y descartó que dar vida a personajes intensos signifique afectar su equilibrio emocional.

La gente normalmente cree que los actores son reventados, desvelados, alcohólicos… no, para nada... Tienes que estar muy sano porque haces un trabajo con tus emociones, con tu imaginación, con tu fantasía, con tu cuerpo, con tu espíritu incluso, pero es un trabajo voluntario. Damián Alcázar

El actor se encuentra trabajando, y según sus palabras, sano.

