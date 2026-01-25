¿Quién fue realmente “el Mochaorejas”? La historia real del personaje de Damián Alcázar en la nueva serie de ViX

El próximo 23 de enero, la plataforma de streaming ViX estrenará una de sus producciones más esperadas: una serie basada en la vida de Daniel Arizmendi López, conocido como “el Mochaorejas”, uno de los secuestradores que marcó a México durante la década de los noventa. El proyecto está encabezado por el primer actor Damián Alcázar, quien da vida a este personaje que sembró miedo a nivel nacional.

Damián Alcázar

¿Quién fue Daniel Arizmendi “el Mochaorejas”?

Daniel Arizmendi López nació en la Ciudad de México en 1966 y operó principalmente en el entonces Distrito Federal entre 1996 y 1998. Durante ese periodo, su nombre y apodo se volvieron sinónimo de terror, debido al modus operandi que utilizaba para presionar a las familias de las personas secuestradas.

El sobrenombre de “el Mochaorejas” no era casual. Arizmendi mutilaba a sus víctimas cortándoles parte de una oreja, la cual enviaba como prueba de vida y como mecanismo de presión para exigir el pago del rescate. Aunque su actividad delictiva se concentró en pocos años, fue suficiente para generar alarma social y ocupar de manera constante los titulares de la prensa nacional.

De acuerdo con información difundida por diversos medios, al menos 12 personas fueron víctimas de mutilación. Si bien no existe una cifra oficial definitiva sobre el número total de secuestros, el caso se convirtió en uno de los más representativos de la crisis de inseguridad que vivía el país en ese momento. Finalmente, Daniel Arizmendi fue detenido en 1998, poniendo fin a su operación criminal.

Mocha orejas

¿Cómo operaba “el Mochaorejas” y cuál era su modus operandi?

El método utilizado por Arizmendi y su grupo fue uno de los factores que más conmocionó a la opinión pública. Según declaraciones de Jesús Luna Cessna, quien fue identificado como su mano derecha, las mutilaciones se realizaban con tijeras polleras, sin ningún tipo de atención médica especializada.

De acuerdo con esos testimonios, tras realizar el corte, las heridas eran cauterizadas de manera rudimentaria para evitar que las víctimas se desangraran. Se utilizaban betún caliente y aguacate, este último con la finalidad de disminuir la inflamación. Todo el procedimiento se llevaba a cabo en condiciones precarias y sin supervisión médica.

Luna Cessna también señaló que nunca se cortaba la oreja completa, sino únicamente un fragmento de cartílago, el cual era enviado a los familiares como prueba de que la persona seguía con vida. Este acto tenía como objetivo incrementar la presión psicológica y acelerar el pago del rescate exigido por el grupo criminal.

el Mocha orejas

¿Cuándo y dónde ver la serie de “el Mochaorejas” en ViX y qué dijo Damián Alcázar?

La serie se estrena el 23 de enero y estará disponible exclusivamente en el catálogo de ViX. La producción es protagonizada por Damián Alcázar, quien encarna a Daniel Arizmendi, en uno de los papeles más complejos y retadores de su carrera reciente.

El elenco incluye a Julio Bracho, quien interpreta al director del CISEN encargado de la investigación y captura del secuestrador. También participan Paulina Gaitán, Enoc Leaño, Gustavo Sánchez Parra, Ianis Guerrero, Giovanna Zacarías, Claudia Ramírez, Arcelia Ramírez, Alberto Estrella y Scarlet Gruber, conformando un reparto amplio que recrea distintas aristas del caso.

Durante la conferencia de prensa en la que también estuvo presente TVNotas, Damián Alcázar se refirió al trabajo actoral y rechazó la idea de que interpretar personajes extremos implique perder estabilidad emocional.

“La gente normalmente cree que los actores son reventados, desvelados, alcohólicos… no, para nada... Tienes que estar muy sano porque haces un trabajo con tus emociones, con tu imaginación, con tu fantasía, con tu cuerpo, con tu espíritu incluso, pero es un trabajo voluntario”. Damián Alcázar

Alcázar añadió que, una vez concluido un proyecto, el actor debe estar listo para el siguiente reto, sin cargar con el personaje interpretado.

“Termina la historia y estoy listo para la siguiente, porque hay que empezar a trabajar nuevamente... El que está loco puede ser un policía, puede ser una oficinista, puede ser un patrón; no tiene que ser actor”. Damián Alcázar

