Diego Amozurrutia responde a acusaciones de intentar abusar de una influencer y hacerla consumir

En medio de la polémica que ha sacudido las redes sociales y algunos medios digitales, el actor mexicano Diego Amozurrutia salió a desmentir las graves acusaciones hechas en su contra por la influencer Fer Altuzar, quien lo señaló de presuntamente intentar abusar de ella y de inducirla a consumir sustancias cuando ella era menor de edad.

En declaraciones para Televisa Espectáculos, Diego Amozurrutia rompió el silencio y negó rotundamente los señalamientos y aseguró que no existe ningún proceso legal en su contra.

Fer Altuzar y Diego Amozurrutia / Redes sociales

¿Qué dice Diego Amozurrutia de las acusaciones de Fer Altuzar?

“Yo estoy muy tranquilo. Sé quién soy, cómo ha sido mi vida y mis acciones. Como dicen en México: ‘El que nada debe nada teme’”, expresó el actor, recordado por su participación en telenovelas como ‘Rebelde’ y ‘Amor dividido’.

Asimismo, afirmó contar con respaldo legal en caso de que las acusaciones escalen: “Si esto procede, obviamente nos defenderemos porque no voy a permitir que me difamen”.

El actor aprovechó la entrevista para agradecer el respaldo de familiares y amigos que han optado por no emitir juicios apresurados. “Agradezco a quienes han sido prudentes y no se han pronunciado sin conocer los hechos”, comentó.

Amozurrutia también hizo un llamado a la responsabilidad al hablar de temas tan delicados como el abuso:

“Es importante comentar que presentar este tipo de señalamientos sin pruebas no ayuda a las causas que realmente buscan visibilizar este tema”.

¿De qué acusan a Diego Amozurrutia?

La controversia comenzó tras el relato de la influencer Fer Altuzar en el programa de YouTube ‘Tenemos una cita’, donde narró un presunto intento de abuso ocurrido cuando tenía 16 años. Según la influencer, fue invitada por Amozurrutia a lo que él describió como una “posada de Televisa”, pero que terminó siendo un motel en la zona de Tlalpan, en la Ciudad de México.

Altuzar relató que conoció al actor durante su paso por el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, cuando él ya era conocido por su trabajo en televisión. En su testimonio, mencionó un encuentro anterior en el festival Corona Capital, donde Diego Amozurrutia se ofreció a llevarla a casa, aunque ella rechazó seguirlo a otro lugar, lo que supuestamente generó molestia en él.

La situación se tornó más tensa en un tercer encuentro. Altuzar aseguró que Diego le mostró una caja con pastillas e insistió en que tomara una, algo a lo que ella se negó. Aunque no identificó la sustancia, denunció la situación como un intento de inducirla a consumir sustancias.

“Me dijo que me invitaba a una posada. A mí me valía. Yo lo quería ver... Pasó por mí súper tarde. Me subí al coche con él y estaba como súper acelerado. Traía una cajita y la abrió. Tenía pastillas y me dijo: ‘Tómate una’. Eran (sustancias), yo creo. “No sé qué era, pero me presionó mucho para que me comiera una. No lo hice”.

La creadora de contenido mencionó que logró salir del lugar y contactó a una amiga para que le enviara un transporte seguro. No obstante, según lo que dijo, el actor insistió en acompañarla durante su viaje. Al llegar a su destino, Fer aseguró que el famoso continuó con presión para que lo besara.

Hasta el momento, no se ha presentado una denuncia formal, pero Diego Amozurrutia negó las acusaciones y aseguró que tiene un equipo legal que lo respalda en caso de que la situación trascienda a lo legal.

