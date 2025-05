Influencers que tratan a su bebé reborn como a un hijo real desata críticas: “Completamente locos”

En el mundo de redes sociales hay cada vez más influencers que están en tendencia y logran la viralidad por temas diversos. Algunos con su estilo de vida, las marcas que los patrocinan y otros con temas que algunos consideran como insólitos. Tal es el caso de una pareja de influencers que están causando revuelo por la forma en que tratan a su muñeco reborn, pues aseguran que es su verdadero hijo. Su caso recuerda al de la conductora Marcela Iglesias, autodenominada ‘Barbie real’, quien recientemente platicó una experiencia similar con TVNotas.

Batmancito llegó a la vida de la pareja tras un triste diagnóstico médico. / Redes sociales.

¿Qué es un muñeco reborn?

Un muñeco reborn es una pieza artesanal elaborada con gran realismo para que parezca un bebé real. Estos muñecos suelen ser de vinilo o silicona y son pintadas a mano con detalles como cabello injertado, pestañas, ojos de cristal y detalles que simulan la piel de un bebé real.

Algunos consideran los muñecos reborn como obras de arte, debido a su realismo y la dedicación que implica su creación. En algunos casos, los muñecos reborn se utilizan con fines terapéuticos, por ejemplo, para ayudar a personas que han pasado por una pérdida o para pacientes con demencia.

Jaime y Alejandra han recibido duras críticas por parte de usuarios de redes sociales. / Redes sociales.

¿Cuál es la historia de ‘Batmancito’ el muñeco reborn que ha vuelto viral a los influencers Alejandra y Jaime?

La historia, que ha generado tanto admiración como controversia, fue difundida inicialmente a través de redes sociales como TikTok e Instagram, y posteriormente en un programa español emitido en la cadena Antena 3, de España, el cual aborda historias de vida inusuales.

Alejandra, de 26 años, explicó al medio que su diagnóstico médico le impide quedar embarazada. Los especialistas le detectaron un tumor en la base del cráneo, lo que la obliga a someterse a un tratamiento de quimioterapia oral.

Esta condición no solo pone en riesgo su vida, sino que también hace que un embarazo sea extremadamente peligroso, tanto para ella como para el bebé. “El doctor me dijo que no sería posible, que sería un milagro quedar en embarazo y sería de alto riesgo”, expresó Alejandra en la entrevista. Esta noticia la sumió en una profunda depresión, llevándola incluso a considerar partir de este mundo, según el medio español.

La pareja ha centrado en ‘Batmancito’ sus ganas de tener una familia. / Redes sociales.

¿Qué comentarios genera en redes sociales la historia de ‘Batmancito’, el muñeco reborn que es tratado como un bebé real?

El caso ha sido especialmente polémico en Colombia, donde la terapia del bebé reborn no es tan conocida como en otros países. Para muchos, la idea de tratar a un muñeco como un bebé real resulta difícil de comprender.

Algunos de los comentarios que se pueden encontrar en redes son:

“Están completamente locos”,

“Entiendo que su dolor es mucho pero no está padre, no es sano”,

“Ojalá se atiendan o que sólo sea contenido”,

“Qué miedo esta obsesión con ser papás”.