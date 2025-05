Conductora dice adiós a su hijo y toma perturbadora decisión: Adopta “muñeca bebé real”, ¿desquiciada?

Marcela Iglesias, conocida como ‘la Barbie humana’, quien conduce junto a Javier Ceriani su programa de YouTube, nos cuenta que siempre tuvo el sueño de tener una hija. Pasó el tiempo y no se dio. Ahora que su hijo es adulto, decidió adoptar una muñeca bebé real a través de una compañía dedicada a hacer muñecos de silicona.

Marcela Iglesias siempre quiso tener más hijos pero su esposo no compartía ese deseo. / Cortesía entrevistados.

Marcela siempre quiso tener otro hijo

“¡Soy mamá de nuevo! Siempre quise tener un segundo hijo y no se dio, porque mi actual marido Steven, nunca quiso tener hijos. Pensé que podía cambiar de opinión, pero no fue así”.

“Quería saber de nueva cuenta lo que es tener un bebé entre mis brazos, porque mi hijo Rodrigo ya tiene 24 años. Así que empecé a buscar y vi que hay real life dolls (muñecos bebés reales) y decidí adoptar una niña”.

“Me costó 300 dólares (casi 6 mil pesos). Los accesorios son aparte. Me llegó casi el Día de las Madres y ahí empecé con mi rutina. La gente pensó que había adoptado en realidad. Es una bebé hecha de plástico, de silicona. Para el diseño tuve que mandar fotos de mi esposo y mías, para que tomaran los rasgos y se pareciera a ambos. Un mes después enviaron la muñeca”.

“Hay personas que quieren adoptar un bebé morenito, asiático, latino, depende del gusto. Lo único es que la muñeca no crecerá. Si eso quisiera, mandaría a hacer una cada año, pero sería una locura (ríe)”.

Su esposo nunca quiso tener hijos con ella. / Cortesía de los entrevistados.

La Barbie humana: La razón detrás del nombre de su muñeca

“Primero le puse ‘Sofía’, pero tengo la creencia de que soy descendiente de los egipcios y decidí llamarla ‘Cleopatra’. Soy hija única y, ahora que tengo a mi muñeca, le dije a mi marido que es culpa suya, por no querer hijos. Aproveché la IA, porque esto es lo más parecido a un humano”.

“Tiene programación. Un sensor que avisa cada cierto tiempo si tiene hambre, si se hizo pipí, hace ruiditos y llora. Hoy veo que no estoy tan preparada para ser madre de nuevo, ya que, a veces, se me ha olvidado cambiarle el pañal, pero tengo claro que no me puedo enganchar con esta muñeca. ¡Podría acabar en el manicomio!”.

Marcela Iglesias compartió todos los detalles sobre ‘Cleopatra’. / Cortesía entrevistados.

“Tengo 3 hijastros por parte de mi primer marido. Mi hijo creció con ellos. Con el tiempo se fueron yendo y él quedó solo. Ahora Rodrigo dice que empezará a hacer su vida. Quizá se vaya de casa. Cuando no está siento la casa vacía y no quiero sentir empty nest (síndrome del nido vacío). También por eso decidí adoptar a esta bebé, para que me ayude con esto”.

“Lo consulté con mi psicóloga. Me dijo que si me ayuda y me hace feliz, está bien, pero que no me enganche ni me preocupe si se me pasa cambiarle el pañal, porque es algo irreal. Jamás podría suplir a mi hijo con la bebé”, finalizó.

Su hijo ha pensado independizarse pronto y ella quiere evitar el ‘Síndrome del nido vacío’. / Cortesía entrevistados.

El psicólogo Kim Chai nos da su punto de vista al respecto

“El nido vacío es la etapa que atraviesan los padres ante la pérdida de los hijos, porque forman su propia familia, se mudan a otro país o llegan a morir. Los padres sienten: Enojo, tristeza, depresión y, en casos graves, cuadros psicóticos



“Esto le llega a afectar más a los padres que forman una dependencia hacia sus hijos, ya que sienten que no son necesarios y su vida no vale nada. Hoy en día, estas personas han encontrado diferentes formas de lidiar con este tipo de vacíos: Adicciones a sustancias, al trabajo, adoptar mascotas o recurrir al reborn (muñecos bebés hiperreales), con la finalidad temporal de enfrentar el duelo y la pérdida del sentido de su vida”.



El psicólogo Kim Chai compartió su punto de vista sobre el caso. / TVNotas.